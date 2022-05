Afrique: Eliminatoires Chan Algérie 2023 - Le Congo affrontera la RCA

Les Diables rouges de la République du Congo seront opposés aux Fauves du Bas-Oubangui de la République centrafricaine, dans une double confrontation comptant pour les éliminatoires de la septième édition du Championnat d'Afrique des nations (Chan), a revélé le tirage au sort effectué le 26 mai.

Le match aller se disputera entre le 26 et le 28 août à Bangui et la manche retour le 2 ou 4 septembre à Brazzaville. Le vainqueur de cette double confrontation sera qualifié pour la phase finale du Chan qui aura lieu en janvier 2023 en Algérie. En cas de qualification, le Congo disputera la quatrième phase finale de son histoire, la troisième consécutive après 2018, 2020 avec pour ambition de gagner ou à défaut d'atteindre le dernier carré.

Dans la même zone, les Léopards de République démocratique du Congo seront reçus par les Sao du Tchad. Les Lions indomptables du Cameroun, quant à eux, se déplaceront pour Malabo où ils y affronteront le Nzalang national de la Guinée équatoriale. Dans la zone Ouest A, les éliminatoires se joueront en deux tours. Le Liberia accueillera le Sénégal au premier tour le 22 ou 24 juillet pour l'aller puis le 29 ou 31 juillet pour le retour.

Le vainqueur de ce match affrontera la Guinée au second tour. La Sierra Leone sera aux prises au Cap-Vert en vue de déterminer l'équipe qui jouera contre le Mali au tour suivant. Enfin, la Gambie et la Guinée-Bissau disputeront le ticket pour affronter la Mauritanie au tour décisif en août et septembre.

Dans la zone Ouest B, le Ghana et le Bénin s'affronteront au premier tour. Le vainqueur négociera sa qualification face au Nigeria. Les autres matches du second tour mettront respectivement aux prises la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, le Togo et le Niger. Deux tours également dans la zone centrale Est. Lors du premier tour, l'Ethiopie recevra le Sud Soudan. Le vainqueur jouera contre le Rwanda. La Somalie croise la Tanzanie et le gagnant affrontera l'Ouganda. Le Burundi accueillera Djibouti pour sélectionner l'équipe qui disputera la qualification avec le Soudan.

Dans la zone Sud, les Iles Maurices en découdront avec l'Angola. Les Comores recevront l'Afrique du Sud. Les vainqueurs de ces deux rencontres s'opposeront pour une qualification à la phase finale. Le Botswana affrontera l'Eswatini. Le vainqueur jouera le second tour contre le gagnant Seychelles- Madagascar. Et enfin, le vainqueur de la double confrontation Malawu-Zimbabwe croisera celui de Mozambique-Zambie. Dans la zone Nord, la Libye et le Maroc sont qualifiés d'office parce que l'Egypte et la Tunisie ne se sont pas engagées dans ces éliminatoires. L'Algérie est qualifiée en sa qualité de pays organisateur.