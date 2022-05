Afrique du Nord: Athlétisme-Championnats arabes (u20) - L'Algérie termine 4e avec 18 médailles, dont 5 or

Tunis — L'Algérie a terminé à la 4e place aux championnats arabes d'athlétisme U20, organisés à Tunis, en récoltant un total de 18 médailles (5 or, 8 argent et 5 bronze) à l'issue de cette compétition achevée vendredi soir.

L'Egypte a terminé à la première place du podium avec un total de 32 médailles (13 or, 12 argent et 7 bronze), devant le Maroc avec 20 médailles (6 or, 8 argent et 6 bronze) et la Tunisie qui a récolté 15 médailles (6 or, 2 argent et 7 bronze).

Les cinq médailles d'or algériennes ont été remportées par Harkas Wissal (Longueur 5,77m et Triple-saut 12,50m), Rezik Darina Hadil (hauteur 1,70m), Kherrafi Moncef (110m haies 13,99s) et Chenitef Heithem (800m 1.48:75).

A l'issue de cette compétition, l'Algérie a décroché cinq billets pour la participation au championnat du monde juniors (messieurs et dames) prévu à Cali (Colombie) du 1 au 6 août prochain. Il s'agit de Kherrafi Moncef (110 m haies), Chenitef Heithem (800m), Smail Benhamouda (10 km 43.36:15) Abderrahmane Daoud (3000m steeple 8.54:52) et Rokia Mouici (1500m 4.25: 27).