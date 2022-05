Soudan: Daglo appelle à la promotion du secteur du chameau au niveau international

Khartoum — Le Vice-Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Gén. Mohamed Hamdan Daglo, a appelé à accroître le travail pour la promotion du secteur des ressources animales au niveau international en termes de normes de qualité.

Dans son discours devant le festival de course de chameaux de Gerair à l'Est de la région du Nil Samedi, Gén. Daglo a également appelé les producteurs de ressources animales à changer de nombreuses idées fausses et à aider l'État dans les processus de développement et de modernisation.

Il a conseillé aux jeunes de mobiliser leurs énergies et de profiter de la richesse du pays et d'en informer le monde, appelant l'État à affecter dans son budget général un pourcentage estimé à la promotion de sports et à prêter une attention particulière aux athlètes afin d'encourager le peuple à pratiquer de sports.

Daglo a souligné que la diversité culturelle, sociale et climatique dont jouit le Soudan lui a permis de posséder une variété de différentes ressources, à la tête desquelles l'énorme richesse de bétail, des races les plus distinguées dans le monde, se propageant dans tout le pays (moutons, chameaux, vaches), mais malheureusement cette richesse est devenue la cause de nombreux conflits tribaux dans différentes parties du Soudan.

Il a dit que les chameaux ont été liés à l'héritage Soudanais et l'histoire civilisationnelle, et le chameau est l'une des créatures d'Allah qui incarne la capacité du Créateur, comme Allah Tout-Puissant a donné de nombreux avantages et de grands avantages aux chameaux, dans leur viande, lait et laine.

Gén. Daglo a appelé les autorités concernées à faciliter la participation extérieure du Soudan et à la participation d'autres au Soudan aux festivals de course de chameaux.

Il a également appelé les institutions de l'Etat, en particulier le Ministère de la Jeunesse et des Sports à encourager la pratique de toutes sortes de sports sans se concentrer sur un sport spécifique, parce que la pratique du sport a des répercussions positives sur la santé physique et psychologique du citoyen, en plus de son rôle dans le renforcement des énergies et de la contribution des jeunes.

Il a souligné que le sport est l'un des aspects les plus réussis de la diplomatie populaire et considéré comme pont pour l'amour, la coopération et la communication.