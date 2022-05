Cote d'Ivoire: Gospel - Gédéon de la Tchetchouvah dans les rues d'Abidjan...

Prédicateur dans les rues d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, avec son équipe, comme pour imiter le Seigneur Jésus-Christ qui prêchait dans les rues, Gédéon de la Tchetchouvah se singularise par le débat sur la parole biblique et par les piques à l'encontre d'autres religions chrétiennes.

Guei Monsekel Ferdinand, c'est le vrai nom d'un certain Gédéon de la Tchetchouvah. Ce prédicateur ivoirien des rues d'Abidjan et d'autres villes en Côte d'Ivoire est leader du ministère Zobel Agodio. Il prêche dans des places à Abidjan depuis le début des années 2000. Et à l'ère du numérique, ces prêches caractérisés par des débats sur la parole de Dieu dans les rues produisent des millions de vues sur les réseaux sociaux, suivis à travers le monde.

S'il est quasi inattaquable, disposant des arguments bibliques pour soutenir les doctrines du baptême, par exemple, ou encore de la divinité suprême de Jésus-Christ, il défend, tout autant bibliquement, le mariage polygame, et réfute avec force le ministère de la femme. Une femme ne peut pas prêcher ou encore être pasteur dans l'église du Dieu vivant, argue-t-il. Ces sujets, étayés à coup de versets bibliques, renversent certaines barrières, d'autant plus qu'il appelle son œuvre la " Révolution chrétienne ".

L'autre caractéristique de ce prédicateur des rues abidjanaises, ce sont ses piques et attaques à l'encontre d'autres confessions religieuses. " A bas les pasteurs marmailleurs, à bas des légions de Marie, à bas les Branhamistes ... ", peut-on l'entendre vociférer lors de ses prédications publiques. Il est si virulent dans ses attaques que, le 5 avril dernier, le directeur général des cultes de la Côte d'Ivoire, Bamba Messamba, l'a convoqué, lui demandant d'arrêter ses prédications jugées offensant pour l'Eglise catholique et l'Eglise du christianisme céleste. Selon le directeur général des cultes, la paix est fragile en Côte d'Ivoire et il faudrait éviter une guerre religieuse dans le pays.

Mais le prédicateur a rétorqué que son intention n'est pas de s'attaquer à une quelconque organisation confessionnelle. " Souvent par excès, je fais allusion à certaines communautés, mais le but est de dénoncer la fausseté, le non-respect de ce que dit la Bible. Je crois que cela ne va pas être arraché à un chrétien ", s'est-il justifié, avant d'affirmer qu'il continuera à dénoncer le non-respect des principes bibliques. " Si on a décidé d'être du côté de la vérité, c'est qu'on a décidé de suivre la voie de la vérité, qui ne fera forcément pas l'unanimité ", a-t-il déclaré à "Fraternité Matin".