Afrique: ARTs martiaux - Kinshasa abritera la deuxième édition du Fadam en 2023

La deuxième édition du Festival africain des arts martiaux sera organisée en avril 2023 dans la capitale congolaise, sous le patronage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

La tenue de l'événement à Kinshasa a été confirmée par Me Dominique Martin Saatenang, d'origine camerounaise, premier Africain formé au mythique temple des moines de Shaolin, en Chine, et fondateur du Festival africain des arts martiaux.

Il a conféré avec les membres de la Confédération congolaise des sports de combat (CCSC), ainsi qu'avec Josée Emina, conseillère au cabinet du chef de l'Etat, sur l'organisation de la deuxième édition de ce festival dont la première s'était déroulée en 2018, au Cameroun. Le président de la République, a promis la conseillère Josée Emina, va accompagner l'événement pour sa réussite totale. Dominique Martin Saatenang a, pour sa part, souhaité voir la jeunesse congolaise bénéficier du Fadam et réaliser ses rêves. Coordonnateur de la CCSC, Eric Kindambu a souligné le bien-fondé de l'initiative qui rallie l'idée de l'organisation de la Nuit des arts martiaux en République démocratique du Congo que concoctait déjà la CCSC.

Cinq mille athlètes et mille artistes martiaux sont attendus d'une soixantaine de pays membres à la deuxième édition du Fadam pour une durée de cinq jours. Outre la partie sportive, cet événement, placé sous le patronage du président de la République, connaîtra aussi des cérémonies culturelles, des danses, des défilés et expositions. Le Fadam s'avérera un forum d'investisseurs internationaux et un espace d'éducation, d'autant plus que les organisateurs ont prévu l'octroi des bourses d'études en Chine et la mise sur pied d'une académie des arts martiaux dans l'optique de l'encadrement des talents.

D'origine camerounaise et ayant les nationalités française et chinoise, l'initiateur du Fadam, Me Dominique Martin Saatenang est le premier Noir admis au légendaire temple de Shaolin créé au Ve siècle en Chine. Il est resté pendant dix ans en formation physique, mentale et spirituelle à travers le Kung Fu, art martial chinois. Il est l'un des rares moines autorisés à sortir du temple.