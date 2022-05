Cote d'Ivoire: Promotion de la bonne gouvernance - La Direction du Pôle économique et financier reçoit des équipements

La direction du Pôle pénal économique et financier vient de recevoir un important don du ministère de l'Économie et des Finances, dans le cadre de la lutte contre la grande criminalité, en particulier les crimes à caractère économique et financier.

Le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly a, en effet, remis à cette institution, le mercredi 25 mai, à son cabinet au Plateau, du matériel informatique et un véhicule.

Selon le ministre, ce don vise à renforcer les capacités opérationnelles de cette institution qui œuvre activement à la promotion de la bonne gouvernance. Il a souligné que l'État de Côte d'Ivoire est partie prenante de plusieurs conventions et instruments juridiques internationaux, régionaux et sous-régionaux, portant la lutte contre la corruption, le blanchiment de capitaux et autres infractions financières connexes.

Lesquels font obligation aux États parties de mettre en place des organes spécialisés, dont les membres bénéficient d'une formation et de ressources appropriées, en vue d'assurer une lutte plus efficace contre ces formes pernicieuses de criminalité.

" La création par la loi N° 2022-193 du 11 mars 2022 du Pôle économique et financier est la réponse ivoirienne à cette obligation. Au regard des défis liés à l'opérationnalité de cette juridiction spéciale et des résultats engrangés, connus sur le plan national et international, j'ai décidé de l'accompagner et soutenir ses actions à travers ce don ", a déclaré Adama Coulibaly.

Recevant le don, Mme Abanet Esso Blanche, directrice du Pôle pénal économique et financier, a traduit toute sa gratitude au donateur et promis d'en faire bon usage. Elle a souligné que les défis résultant de la création du Pôle pénal, économique et financier sont nombreux et ne peuvent être relevés que si le Pôle est doté d'infrastructures et de matériels modernes, de même que de conditions de travail meilleures pour ses animateurs.

" C'est pourquoi, en sus du renforcement des capacités des animateurs du Pôle, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des droits de l'homme a, le 23 décembre 2021, doté cette juridiction de moyens de mobilité et de matériels de bureaux destinés à rendre ses animateurs plus opérationnels. La cérémonie de ce jour qui épouse cette même vision ne peut qu'être applaudie ", a-t-elle affirmé.