Cote d'Ivoire: Employabilité - Un forum sur l'insertion professionnelle se tient le 2 juillet

En vue de contribuer à l'employabilité des jeunes, "Afrique Femme.com (magazine en ligne de Weblogy Group) organise, en collaboration avec Diams Partners et l'Ong Yelenba, un forum sur l'insertion professionnelle à l'intention des jeunes de 20 à 35 ans le 2 juillet 2022, à Abidjan sur le thème : " Comment naviguer dans le monde de l'emploi ". Le lancement officiel de cet événement a eu lieu le 25 mai 2022, à Abidjan-Cocody.

Ce forum se tient en plusieurs étapes, à savoir l'appel à candidature qui a eu lieu du 25 avril au 6 mai 2022, suivi de la sélection des candidats du 6 mai au 20 mai et de l'entretien le 23 mai. La formation des candidats est prévue du 6 au 10 juin.

Le 2 juillet, ce sera le forum à proprement dit avec des panels sur la recherche de l'emploi autour des thèmes : " Comment survivre en entreprise ? ", " L'épargne ", " La gestion de ses premières finances " et " La transversalité du digital dans les emplois de demain " et des sessions de coaching sur la préparation du Curriculum vitae et comment se comporter dans le monde du travail pour réussir sa carrière professionnelle.

Pour Aissata Sidibé N'Dia, directrice générale d'Afrique Femme et de l'Ong Yelenba, l'entrepreneuriat est aujourd'hui un concept à la mode. " Financements, formations, séminaires, forums, etc. tout est mis à disposition pour les jeunes entrepreneurs pourtant tout le monde n'a pas vocation à devenir entrepreneur. L'on constate qu'il y a une majorité de jeunes qui cherchent des emplois salariés et qui n'en trouvent pas. En face, l'on a des employeurs qui cherchent des employés qualifiés mais n'en trouvent pas. C'est donc pour combler ce fossé que nous avons sélectionné 30 jeunes sur plus de 1000 candidatures reçues, après un appel à candidature sur les réseaux sociaux, que nous allons former en Relations-clients pour des stages pré-emplois dans des entreprises qui en expriment le besoin ", dira-t-elle.

Selon elle, le choix de la formation pour ce premier forum s'est porté sur " la relation-client " car c'est la première interface avec le client. " La relation-client représente le premier contact avec l'entreprise. Malheureusement de nombreux jeunes sortent de l'université ou font des formations techniques sans avoir de notion sur la gestion client c'est-à-dire "comment s'adresser à un client ?", "comment anticiper sur ses besoins ?" "comment s'assurer que le client est satisfait pour qu'il ait l'envie de continuer à traiter avec l'entreprise ?" ".

" Selon une étude réalisée par le cabinet Qualivoir en 2019, le taux d'insatisfaction de la qualité des services clients en Côte d'Ivoire est de 92%. Autant dire que les entreprises ivoiriennes doivent améliorer leurs politiques de gestion de la relation-client ", explique Mariam Diakité, directrice générale de Diams Partners.

Dr Soro Mamadou, Conseiller technique du directeur général de l'Agence Côte d'Ivoire Pme, représentant le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des Pme, a salué cette initiative d'Afrique Femme qui entre dans le cadre des actions du ministère qui a pour mission d'accompagner les Pme ivoiriennes. Avant d'ajouter qu'il y a un problème au niveau du système d'orientation des étudiants et un problème d'adéquation formation-emploi qu'il convient de corriger.