Cote d'Ivoire: FIF-FIFA - Idriss Diallo et Infantino déjà en harmonie

La nouvelle équipe fédérale ivoirienne a tenu une importante réunion de travail, cette semaine, avec la faîtière mondiale à Paris.

Président de la Fédération ivoirienne de football (Fif) depuis le 23 avril 2022, Yacine Idriss Diallo n'a pas une seule minute à perdre. Tout s'enchaîne pour lui. A peine son comité exécutif et le nom des nouveaux sélectionneurs dévoilés, le président Idriss Diallo s'est envolé le 24 mai pour l'Europe.

Une mission marathon qui lui a permis, avec ses deux vice-présidents qui l'accompagnent, Malick Toé et Mamadou Koné de se faire une idée des biens de la Fédération stockés dans la capitale française. Il s'agit essentiellement de ce qui reste du stock des équipements sportifs de la sélection nationale.

Ils ont surtout tenu une séance de travail avec le partenaire privilégié de la Ligue 1, Canal+ qui se dit plutôt satisfait. " Le séjour se passe très bien. Si Dieu le permet, nous reviendrons avec de bonnes nouvelles pour le football ivoirien ", confie Yacine Idriss Diallo.

Pour confirmer la reprise des relations avec la Fédération internationale de football (Fifa), il a eu une séance de travail " fructueuse " avec le président Gianni Infantino à Paris.

" Nous avons parlé de la coopération entre nos deux institutions, surtout des actions plus structurées pour le développement du football ivoirien. Comme vous pouvez l'imaginer, les brouilles qu'il y a eues à un moment donné entre la Fifa et nous sont désormais derrière nous. Nous sommes déjà en harmonie. C'est ce qu'il faut retenir ", a confié Idriss Diallo qui en a profité pour lancer un appel à tous les acteurs du football ivoiriens, aux milliers de supporters et fanatiques afin d'aller dans le sens de l'apaisement. Car pour lui, un grand rassemblement tel que la Can 2023 ne saurait se faire sur fond de discorde. C'est pourquoi tout en insistant sur la réconciliation au plan national, Idriss Diallo se bat pour être dans une disposition d'esprit conforme avec les instances internationales.

C'est que le football ivoirien est engagé sur une voie royale qui mène à l'organisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des nations de football, du 23 juin au 23 juillet 2023. Un carrefour important que le pays se doit d'aborder avec succès. La Can est regardée maintenant partout dans le monde. C'est une vitrine incroyable pour la Côte d'Ivoire qui devrait, à cette occasion, pouvoir montrer l'étendue de sa beauté.

Justement, c'est pourquoi le Président Alassane Ouattara et son gouvernement investissent des centaines de milliards de F Cfa dans l'organisation de ce rendez-vous de la jeunesse. En dotant le pays d'installations sportives dignes de ce nom, de réceptifs hôteliers de qualité et d'un plateau technique sanitaire haut de gamme, c'est bien pour affirmer haut et fort le grand retour de la Côte d'Ivoire dans le gotha international.