Cote d'Ivoire: Falsification de pièces administratives - Deux faussaires dans les mailles de la police

Nul n'est censé ignorer la loi, pas même les personnes habiles dans le détournement de la loi. Deux faussaires ont été pris la main dans le sac au cours d'une investigation du Bureau des investigations et des étrangers de l'Office national de l'état civil et de l'identification.

Cissé Kassoum, commissaire de police de première classe, chef de division des investigations à l'Oneci et ses hommes ont procédé au démantèlement d'un réseau de faussaires de pièces administratives dans le département de Guitry. C'était le 25 mai 2022, que le dénommé E. Kambiré S., Ivoirien de 41 ans, a été interpellé à Yokoboué, dans le département de Guitry dans le cadre de la livraison de fausses pièces d'identité.

Après l'avoir entendu, il a avoué n'être que l'intermédiaire entre le client et le fabricant. Selon lui, l'établissement de la fausse pièce a un coût variant entre 5000 FCfa et 10 000 FCfa. Poursuivant l'enquête, plusieurs investigations et manœuvres de la police ont été menées pour mettre la main sur le chef de l'opération. Ce qui a conduit à l'arrestation de K. A. dit Yaya, un Ivoirien de 32 ans qui exerce dans la falsification des pièces administratives depuis 2019.

Il a été pris dans les mailles du filet de la police le lendemain. La perquisition à son domicile a permis de mettre la main sur son matériel informatique et des supports de travail. A côté de ce matériel, 355 certificats de visite technique pour véhicules personnels et taxis, 27 cartes grises, 14 lamina imprimés, 9 permis de conduire, 4 cartes nationales d'identité, et 4 cartes d'association de syndicats ont été saisis.

L'interpellé a avoué avoir fait cela pour aider les populations qui avaient des pièces d'identité en mauvais état. Cependant, après s'être investi dans cette pratique, le cerveau de l'opération reconnaît avoir perçu en moyenne une manne financière qui varie entre 30 000 FCfa et 50 000 FCfa par jour. La procédure judiciaire suit son cours.Ange Martial EHOURADE