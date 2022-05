Afrique: Entrepreneuriat agricole africain - L'édition 2022 du prix Pierre Castel lancée

L'édition 2022 du prix Pierre Castel a été lancée, le vendredi 27 mai 2022, au Sofitel Abidjan hôtel ivoire. Ce prix est organisé par la Société de limonaderies et de brasserie d'Afrique.

Ce, pour identifier et soutenir des jeunes dans les domaines de l'agriculture et de l'agroalimentaire, qui contribue au développement socio-économique et environnemental de leur pays.

Selon Eric Samson directeur général de Solibra, le défi majeur de sa structure consiste à mobiliser des moyens financiers et favoriser des formations pour les jeunes dans le domaine de l'agriculture. Il s'agit de les soutenir suffisamment en ressources pour exploiter les richesses et la transformation agro-alimentaire du pays.

A cette occasion, six candidats ont présenté leur projet devant un jury. Il s'agit de Ghilat Ferima Coulibaly, gérante de la Société de transformation et de commerce international (Stfci) ; Daouda Silué cogérant DC compagny ; Marie-Ange Ehounou gérante Pooyou ; Yapo Jean Paul Offoumou gérant de Marché local ci sarl ; Mouahié Rose Kouassi Fondatrice et gérante de Agrikraft sarl, et enfin Gislain Koffi Kouakou gérant de Miensah group.

Après leur brillante présentation, le jury a, à l'unanimité a retenu deux candidates. Ce sont Marie-Ange Ehounou avec son projet " Transformation de céréales naturelles destinées à l'alimentation infantile " et de Mouahié Rose Kouassi qui présenté la " Transformation de plantes, d'huiles et beurres végétaux en produits cosmétiques naturels innovantes ".

Ces deux vainqueurs (finalistes) selon Eric Samson seront, le 23 juin à Bordeaux en France où elles présenteront leur projet pour la finale. La première partira avec la somme de dix (10) millions de FCFA et la deuxième cinq (5) millions.

Le jury, il faut le noter est composé de Roseline Baroan secrétaire générale de Sucaf, Zana Koné directeur général de Mazars, Eric Samson directeur général de Solibra, président du jury, Mariam Dao Gabala directrice générale de MDG consulting, Harouna Koné vice-président de la Chambre de commerce et de l'industrie de Côte d'Ivoire et Dr Lago Flore, secrétaire exécutif à la chambre d'agriculture.

Visiblement heureuse, lauréate a tenu à remercier les organisateurs pour la belle initiative à leur endroit. Il faut souligner que le prix Pierre Castel est initié en 2018. Ce, pour aider les jeunes à la création de richesse dans le domaine structurant notamment l'agriculture et l'agroalimentaire.

A noter que le PRIX PIERRE CASTEL est un engagement des fondateurs Pierre CASTEL et Pierre De Gaétan NJIKAM à soutenir la croissance de la jeunesse entrepreneuriale africaine.

Institué en 2018, le Prix soutient des initiatives portées par de jeunes entrepreneurs dans les domaines de l'agriculture et de l'agro-alimentaire, piliers de développement de l'économie africaine.