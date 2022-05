Cote d'Ivoire: Précarité menstruelle - Des organisations de la société civile plaident pour la suppression des taxes sur les serviettes hygiéniques

Le siège du bureau de la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté en Côte d'Ivoire, sis à Cocody, a abrité, le vendredi 27 mai 2022, la conférence de presse des " 72 heures des menstrues en Afrique " organisées par l'Organisation pour la Santé de l'Enfant, la Femme et la Famille (OSEFF), ses partenaires, et d'autres associations.

L'objectif est de construire un environnement favorable à l'amélioration de la santé et à l'assainissement à travers l'accès à des informations fiables, une préparation et un soutien adaptés qui permettent aux jeunes filles de gérer leurs menstruations de manière hygiénique, avec dignité et en toute sécurité. Faisant un état des lieux de la question de la santé et l'hygiène menstruelles en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire, Cissé Khady épouse Binaté, présidente de l'OSEFF, a indiqué que nombreuses sont les jeunes filles qui vivent dans une précarité menstruelle, avec tout autour les stéréotypes et les tabous sur la question des menstrues.

C'est pourquoi il important, selon la sage femme de formation, que les décideurs se penchent sérieusement sur le sujet. " Il faut que l'Etat de Côte d ivoire s'engage à supprimer les taxes sur les serviettes hygiéniques parce que la menstruation, c'est un phénomène naturel ", a plaidé Cissé Khady épouse Binaté.

La présidente de l'OSEFF a estimé que cette décision de l'Etat pourrait faciliter l'accès des serviettes hygiéniques " à l'école, en milieu carcéral et en zone rurale ".

Ce plaidoyer, Cissé Khady peut compter sur le soutien du chef de bureau de la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté en Côte d'Ivoire. Magloire N'dehi s'est engagé, au nom de la Fondation, à apporter toute l'expertise nécessaire pour mener le combat de la suppression des taxes sur les serviettes hygiéniques.

La première responsable de l'OSEFF avait à ses côtés Sylvia Apata, activiste féministe, juriste et consultante en Violences basées sur le Genre(VBG).Celle-ci a mis en exergue la dimension droits humains dans la gestion par les jeunes filles de leurs menstruations.

A en croire la juriste, l'hygiène menstruelle induit la précarité menstruelle pose en réalité la problématique du non respect des droits fondamentaux des femmes et des filles. Entre autres, le droit au respect de la dignité, le droit à l'accès à l'information et le droit à l'éducation.

Saisissant l'occasion, l'activiste féministe à interpeller l'Etat sur son role de garantir ses différents droits susmentionnés afin de rendre tout sa dignité à la femme ou la jeune fille. La consultante en Violences basées sur le Genre(VBG) a également recommandé à l'Etat d'enlever les taxes sur les serviettes hygiéniques afin d'éviter la précarité menstruelle durement supportée par la femme.

Les " 72 heures des menstrues en Afrique ", faut-il le rappeler, s'inscrivent dans la mouvance de la journée mondiale de l'hygiène menstruelle commémorée le 28 mai de chaque année.

Ce sont donc trois jours de plaidoyer, meublés d'intenses activités dont un FLASH MOB, mené au grand carrefour de Koumassi, le 26 mai dernier et un panel, au siège du Conseil national des Droits de l'Homme (CNDH) aux 2 plateaux Vallons, autour du thème : "Les règles, une approche par les droits humains : pourquoi la menstruation est-elle un enjeu pour l'accès à l'égalité de genre ?", le samedi 28 Mai 2022 .

Une correspondance particulière d'Augustin Tapé, journaliste sensible au genre et aux Droits humains