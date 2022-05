Cote d'Ivoire: Surveillance des forêts - Laurent Tchagba aux agents de la Bssi - "Vous devez être crédibles auprès des populations"

Le nouveau ministre des Eaux et Forêts a pris contact, le 27 mai, avec les agents de la Brigade spéciale de surveillance et d'intervention (Bssi) basée actuellement à Bingerville.

Confiance. Crédibilité. Voilà les deux mots clés à retenir du discours du nouveau ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, lorsqu'il s'adressait directement pour la première fois aux agents de la Brigade spéciale de surveillance et d'intervention (Bssi), le 27 mai, dans la petite villa qui sert actuellement de base à cette unité spécialisée, à Bingerville.

Pour le successeur d'Alain-Richard Donwahi, si la Bssi a été créée, c'est simplement par la volonté écoresponsable du Chef de l'État, Alassane Ouattara, qui veut d'une part réduire considérablement la pression anthropique sur les ressources forestières et d'autre part créer des emplois pour les jeunes.

Pour ces raisons, Laurent Tchagba qui s'est lui-même qualifié de premier commando de la Bssi, estime que les agents de cette brigade doivent travailler pour mériter davantage la confiance du premier des Ivoiriens et être plus crédibles auprès des populations avec qui ils doivent établir une complicité plus étroite.

" Battons-nous pour mériter pleinement la confiance que notre premier chef, le Président de la République, a placée en nous en créant cette brigade. Cela passe par les comportements que chacun de vous aura sur le terrain, mais également par votre sens du devoir et votre niveau d'engagement. Vous devez aussi faire en sorte d'être davantage crédibles auprès des populations, afin qu'elles aient toujours envie de collaborer avec vous afin de vous faciliter vos tâches de terrain ", a martelé Laurent Tchagba, promettant de mettre tout en œuvre afin de permettre à la Bssi d'assurer pleinement ses missions.

Car pour lui, si l'économie de la Côte d'Ivoire est en train de rebondir, cela doit se faire également avec la forêt ivoirienne. En effet, celle-ci a été fortement dégradée ces dernières décennies passant de 16 millions d'hectares de forêt dans les années des indépendances à un peu moins de trois millions d'hectares aujourd'hui. Et les principales causes restent les actions anthropiques dont l'agriculture extensive et l'exploitation illégale de bois.

Relocaliser la base

La mission de la Bssi, créée en 2019, avec ses 600 hommes, est de veiller à travers de vigoureuses actions de terrain à la préservation du patrimoine forestier en s'interposant à toute forme d'agression qu'il subit au quotidien et encadrant les actions de reboisement.

Cette brigade jouit déjà d'une bonne réputation, ayant notamment reçu l'an dernier le prix du meilleur service forestier de Côte d'Ivoire et cette année le Grand prix de l'émergence de la meilleure brigade de suivi et de contrôle interministériel décerné par l'Ong internationale Afrique Vérité.

Le commandant de la Bssi, le colonel Gérard Abé, a dit placer beaucoup d'espoir dans la visite de son ministre de qui il attend une intervention directe pour que la principale préoccupation de la brigade soit réglée, à savoir la relocalisation de la base de la Bssi dans un cadre plus appropriée.

" Ce cadre est inapproprié pour abriter 600 personnes vu que nous avons une vie d'encasernement. Il nous faut un camp militaire pour nous afin qu'on puisse mobiliser facilement les agents et qu'on soit plus efficace. Nous attendons de notre ministre qu'une solution soit trouvée à ce défi ", a plaidé le colonel Gérard Abé.