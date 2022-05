Afrique: Coopération policière et militaire contre le terrorisme - Deux académies égyptiennes s'ouvrent à l'Afrique

La lutte contre l'extrémisme violent ne doit pas être menée individuellement par chaque pays. L'Égypte l'a compris et met à la disposition des autres États africains des institutions hautement équipées.

Une journée entière dédiée à la visite de l'Académie de police n'a pas suffi à des journalistes africains pour mieux s'imprégner des méandres de cette institution. Tellement l'Académie de police est étendue sur une vaste superficie avec de nombreux départements et services.

Un véritable laboratoire de la sécurité intérieure du pays et la lutte contre les menaces extérieures. La stabilité et la sécurité étant deux piliers importants du développement, le gouvernement égyptien ne lésine pas sur les moyens pour assurer sa sécurité publique. Il n'y a qu'à voir les importants investissements en la matière. Encore plus dans la formation des forces de sécurité.

En effet, créée en 1975, l'Académie de la police égyptienne comprend trois facultés, à savoir la faculté des sciences, la faculté des études supérieures et un centre technique de recherches. Il faut y adjoindre le Centre égyptien de formation aux opérations de maintien de la paix.

Pour le directeur de l'Académie de police, le Général major Hany Abo Elmakarem, à la fois assistant du ministre de l'Intérieur, l'État égyptien accorde un intérêt particulier au maintien de la paix et de la sécurité nationale, à la lutte contre les conflits armés, la violence et contre le terrorisme. D'où la création de ce centre de formation au maintien de la paix qui forment des agents qui contribuent aux missions de paix des Nations unies dans les zones de conflit dans le monde et surtout à contrer l'avancée du terrorisme aux frontières africaines.

Globalement, l'Académie de police accueille les pensionnaires à partir du baccalauréat pour quatre années de formation dans les différentes branches de la sécurité, pour être capables de répondre à toutes les situations qui vont se présenter à eux. Notamment sur les champs d'attaques de toutes origines (terrorisme, attaques à mains armées, prise d'otage, vol, assassinat...).

Une police de développement

Outre la sécurité classique, sa première raison d'être, l'Académie de la police de l'Égypte développe d'autres filières plus poussées à travers son centre de recherches de police. Créé en 1981, ce centre est l'une des entités organisationnelles de l'Académie destinée à faire des études et des recherches liées aux questions de sécurité et y trouver des solutions scientifiques et appliquées.

Il s'agit, selon les responsables, d'une police tournée vers le développement et la modernisation et reposant sur une base de méthodes scientifiques modernes visant la qualité et la performance. Quatre sous-entités composent ce centre : le département des études sécuritaires et stratégiques (avec plusieurs sections dont l'administration des chiens policiers), le département de traduction et des langues, le département international de formation sécuritaire et le département des affaires administratives et financières.

Pour Mohamed Khalil, Secrétaire général de l'Agence égyptienne de partenariat pour le développement, tous ces investissements de pointe dans la formation des policiers traduisent l'intérêt que les autorités égyptiennes accordent à la paix et à la sécurité. Ces expériences qu'elles veulent bien partager aux autres pays africains, à travers le renforcement de leur coopération bilatérale.

Un autre laboratoire de la sécurité : l'Académie militaire supérieure Nasser

Septième pays à contribuer dans les missions de paix, l'Égypte veut toujours y assurer sa présence massive et renforcer ainsi les relations très anciennes qu'elle a avec les autres pays africains. L'objectif principal : amélioration du niveau de vie des populations. Elle se donne donc des moyens techniques nécessaires, humains de qualité pour y parvenir.

L'Académie militaire supérieure Nasser est l'un des laboratoires de formation de ces ressources humaines de qualité, dans le domaine militaire. Sa fondation remonte en 1811 et initialement réservée aux membres de la classe supérieure égyptienne et de la bourgeoisie, selon ses dirigeants. Mais l'Académie a changé ses règles d'admission en 1936 pour permettre aux enfants de familles à faibles revenus et de la classe moyenne d'y entrer.

C'est après la Révolution égyptienne que l'Académie militaire est installée sur son site actuel à Eldoki, sous le président Gamal Abdel-Nasser avec son premier stage à l'École supérieure de guerre (le 6 mars 1965) et le premier stage à l'école de défense nationale en septembre 1966. Le 15 mai 1991, le Centre des études stratégiques des forces armées, fondé le 2 novembre 1983, va intégrer l'Académie militaire supérieure Nasser pour former et développer les capacités des grands officiers des forces armées et des grands fonctionnaires de l'État en matière des affaires stratégiques et des sujets de sécurité nationale et du monde arabe.

Depuis lors, l'Académie militaire de Nasser qui a l'une des plus grandes bibliothèques au monde sur la documentation militaire, à en croire le Général-Major El Halfi, Directeur du centre opérationnel, forme chaque année, 10.000 stagiaires dont de nombreux africains.

Un panel animé par quatre responsables de l'institution a permis aux journalistes venus de plusieurs pays africains de s'imprégner d'autres facettes des militaires égyptiens. A savoir qu'ils sont, certes des agents de défense mais aussi des acteurs de développement. Car ils interviennent dans plusieurs activités, notamment dans l'agriculture (ils ont contribué à la mise en place de fermes modernes, des barrages, des forages dans certains pays africains).

Au niveau social, " l'Égypte et les pays africains ont des relations très anciennes, caractérisées par une constante collaboration sur la base de l'Agenda 2063 de l'Union africaine. De plus, au plus fort de la crise sanitaire mondiale, l'Égypte est intervenue dans plusieurs pays à travers des aides sanitaires contre la Covid-19... Nous voulons nouer des partenariats solides avec les pays africains dans le domaine militaire et dans le domaine de la diplomatie au-delà des relations bilatérales que le Président Abdel Fattah Al Sissi a nouées avec beaucoup de pays africains ", a dit en substance un panéliste, Dr Anani Taweel.

Pour sa part, Dr Sali Farid rappelle que l'Égypte et les pays africains, ont des relations historiques et géographies stratégiques qui doivent les pousser à coopérer davantage. " On doit toujours revenir à l'agenda de l'Union africaine. Le siècle où nous sommes est celui de l'Afrique ", soutient-il.

Toutes ces institutions et actions dédiées aux pays d'Afrique laissent confirmer que l'Égypte veut être le porte-étendard de l'Afrique pour une indépendance économique et le développement des ressources africaines.

C'est pourquoi, le directeur des Études stratégiques de l'Académie militaire a réitéré la détermination des autorités militaires égyptiennes à encourager le développement des compétences et des investissements collectifs en tenant compte de l'Agenda 2063 de l'Ua, visant à améliorer le niveau de vie des populations.