Algérie: Hydrocarbures - Signature d'un contrat de partage de production entre Sonatrach et Sinopec

Alger — Le Groupe pétro-gazier national Sonatrach et le chinois "Sinopec Overseas Oil & Gas Limited" (SOOGL) ont procédé, samedi à Alger, à la signature d'un contrat de partage de production relatif au périmètre contractuel de Zarzaitine, situé dans le bassin d'Illizi, et ce, sous l'égide de la loi n 19-13 régissant les activités d'hydrocarbures.

Ce contrat d'une durée de 25 ans a été signé par le vice-président Activité exploration et production de "Sonatrach", Mohamed Slimani, et le directeur général de SOOGL, Wu Xiuli, lors d'une cérémonie au niveau du siège de la direction générale de "Sonatrach".

La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, du représentant de l'ambassadeur de Chine en Algérie, Chen Zhong, du P-DG de Sonatrach, Toufik Hakkar, ainsi que des représentants des deux sociétés.

Dans le cadre de ce contrat, Sontrach et son partenaire chinois s'engagent à exécuter un programme de travaux de développement et d'exploitation conformément au plan de développement arrêté, dont l'objectif est la récupération et la valorisation des hydrocarbures dans le champ de Zarzaitine.

Ce programme des travaux comprend notamment, le revamping de l'Unité Gas Lift, le forage de douze (12) nouveaux puits de développement, des travaux de Work over pour la recomplétion de six (06) puits existants, le raccordement des nouveaux puits de développement et la maintenance des installations de surface existantes, ainsi que la récupération des gaz torchés et la réduction des émissions de carbone.

Le montant d'investissement global prévu pour la mise en œuvre de ce plan de développement est estimé à 490 millions de dollars américain et permettra une récupération de près de 95 millions de barils d'huile.

La signature de ce contrat couronne les négociations menées dans le cadre du mémorandum d'entente signé entre les deux sociétés en date du 20 mai 2021 et traduit la volonté des deux parties de poursuivre leur partenariat historique et de renforcer leur coopération dans le domaine de la production des hydrocarbures.