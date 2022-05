Afrique du Nord: JM Oran-2022 - Début des travaux de l'ultime réunion CIJM-COJM

Oran — Les travaux des ultimes séances de travail de la commission de coordination du Comité international des jeux méditerranéens (CIJM) avec le Comité d'organisation de la 19e édition de ces jeux, ont débuté samedi à Oran, a-t-on appris du COJM.

Ces travaux, qui s'étalent sur trois jours, seront une occasion pour évaluer les derniers préparatifs avant le coup d'envoi de la messe sportive méditerranéenne programmée du 25 juin au 6 juillet 2022, a précisé la même source.

Des réunions avec les différentes commissions du comité d'organisation local (COJM) des JM sont programmées par le président de la commission de coordination du CIJM, le Français Bernard Amsalem, afin de faire le point sur les derniers préparatifs précédant la messe sportive régionale.

Les représentants du CIJM auront également à visiter les différentes installations sportives concernées par les JM, au cours de cette visite, qui marque le dernier virage précédant l'entame des JM que l'Algérie abrite pour la deuxième fois de son histoire.

Il y'a moins de trois semaines, Bernard Amsalem et son équipe avaient effectué une visite de travail similaire à Oran, rappelle-t-on.

A l'issue de ladite visite, M. Amsalem, également deuxième vice-président du CIJM, s'était félicité de l'excellence du travail accompli par le COJM, prédisant que cet événement "sera une réussite pour Oran et l'Algérie toute entière".

"Nous sommes plus optimistes que par le passé. Les choses ont évolué dans le sens positif ces dernières semaines. Nous estimons que cette 19ème édition se déroulera dans de bonnes conditions et sera une réussite pour Oran et l'Algérie toute entière", a déclaré Bernard Amsalam, lors d'une conférence conjointe à l'issue des rencontres de coordination entre le CIJM et le COJM.

Le vice-président du CIJM avait aussi relevé que toutes les infrastructures réalisées ou réhabilitées sont prêtes à abriter les différentes épreuves et qu'il ne restait que l'installation de quelques équipements.

Il a également assuré que "les athlètes seront accueillis dans les meilleures conditions au village olympique et seront entre 4.000 et 4.500 sportifs selon les estimations des comités olympiques nationaux". Des propos qui ont rassuré au plus haut point le Commissaire des JM-Oran 2022, Mohamed Aziz Derouaz, et son équipe, en ayant l'effet "d'un soutien moral" pour le COJM, selon M. Derouaz lui-même.