Algérie: Oran - Journées médico-chirurgicales de l'hôpital militaire universitaire de la 2è RM

Oran — Les 18 èmes journées médico-chirurgicales de l'hôpital militaire régional universitaire "Dr Amir Mohamed Benaïssa" d'Oran, (2ème RM), organisées samedi, ont traité de plusieurs sujets liés aux spécialités de la chirurgie générale, de la réanimation, de l'anesthésie et de la chirurgie des voies urinaires.

La cérémonie d'ouverture de cette manifestation a été supervisée par le Commandant adjoint de la 2e Région Militaire, le Général-Major Hassani Laâfid, au nom du Commandant de la 2e Région Militaire, le Général-Major Djamel Hadj Laroussi.

Dans son allocution, le Géneral-major Hassani Laâfid a souligné que "relever les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui est très important, à la lumière des développements technologiques rapides que divers domaines connaissent, à l'instar des sciences médicales".

Il a également mis l'accent sur l'importance d'être au diapason de ces évolutions "en mettant à jour les informations et en développant les connaissances acquises dans ces domaines, notamment pour les médecins et les praticiens de la santé, dans le but d'atteindre les objectifs fixés par le Haut Commandement l'Armée nationale populaire".

De son côté, le Directeur de l'Hôpital militaire régional universitaire "Dr Amir Mohamed Benaïssa" d'Oran, le Général Belekhal Salah-Eddine, a rappelé dans son allocution de circonstance que cette rencontre comporte trois tables rondes dédiées à "la chirurgie par laparoscopie en chirurgie générale", au "neuromonitoring dans la spécialité d'anesthésie" et aux "tumeurs de la vessie en urologie".

Parallèlement à ces tables rondes, le cinquième atelier d'hygiène hospitalière, qui vise à traiter des déchets médicaux, a été programmé, selon le général Belekhal Salah-Eddine. "L'hôpital militaire régional universitaire d'Oran tient à assurer une formation qualitative dans tous les domaines par le biais d'ateliers, de rencontres scientifiques et de séminaires médicaux pour suivre les évolutions scientifiques et les appliquer sur le terrain en fournissant toutes les capacités matérielles et humaines et en modernisant les équipements médicaux pour améliorer les performances du personnel médical et paramédical", a-t-il indiqué.

Il a également indiqué qu'au cours de l'année et demie écoulée, son établissement sanitaire a connu une activité intense dans le domaine de la chirurgie laparoscopique, par la réalisation de 1.909 opérations.

Il a ajouté que le service d'anesthésie et de réanimation a enregistré l'hospitalisation de 369 patients au cours de la même période, en plus des interventions chirurgicales menées au niveau des blocs opératoires centraux et des urgences, dont le nombre a atteint 6.989 interventions.

L'hôpital a assuré également la couverture sanitaire au niveau des unités de l'Armée nationale populaire dans le sud du pays, à l'instar de Bordj Badji Mokhtar, Aïn Guezzam, Aïn Amenas, Debdab et Tindouf, a ajouté le même intervenant.