Soudan: Le Conseil de Souveraineté confirme l'inexactitude des nouvelles attribuées au membre Jad-Karim

Khartoum — Le Secrétariat Général du Conseil de Souveraineté Transitoire a affirmé l'inexactitude des informations circulées par les médias et les sites de réseautage social, attribuée au membre du conseil Yousif Jad-Karim, concernant les conditions financières sans précédent que traverse le pays, et l'incapacité de l'État à fournir des salaires pour le mois de Mai, et les efforts pour fournir de l'argent en quelques jours.

Le Secrétariat Général a indiqué dans une circulaire de presse Samedi que ces informations contenues dans les nouvelles sont de la juridiction du Ministère des Finances et de la Planification Economique, mais pas du Conseil de Souveraineté, par conséquent, les nouvelles ont affirmé l'ignorance de ses promoteurs des compétences et des pouvoirs des institutions de l'État, en plus de leur absence des éléments les plus simples de l'édition journalistique et de l'éthique de la profession.

Le Secrétariat Général du Conseil de Souveraineté de Transition a souhaité que les médias et les médias sociaux vérifient l'exactitude, s'en tiennent à la crédibilité et au professionnalisme lors de la publication et de la diffusion des nouvelles et l'utilisation optimale des médias sociaux, pour l'intérêt du pays et de sa population.