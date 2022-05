Madagascar: Andry Rajoelina - Offensive économique à Dubaï

Des personnalités dubaïotes ont participé à la rencontre de haut niveau dirigée par le Chef de l'Etat.

Le président Andry Rajoelina lance une véritable offensive économique auprès des investisseurs dubaïotes lors de son séjour dans les Emirats arabes unis. Depuis son arrivée, les rencontres se succèdent mais ne se ressemblent pas. Des dirigeants d'entreprises, venant du monde arabe pour la plupart, avancent des propositions de collaboration sur différents secteurs d'activités. Samedi soir, Andry Rajoelina était l'invité d'honneur du dîner d'affaires qui s'est tenu au Grand Millenium Business Bay Hôtel. Madagascar était à l'honneur. Le président a profité de l'occasion pour exposer les grandes lignes du Plan Émergence Madagascar.

22 pays. Apparemment, il a réussi à convaincre les investisseurs émiratis. Ces derniers se sont bousculés pour entrer en contact avec le Président et les ministres qui étaient du voyage. On attend désormais la visite de ces investisseurs à Tana pour concrétiser la coopération. Les domaines de l'agriculture et du développement numérique seront mis en avant pour cette visite. En tout cas, Madagascar enclenche la vitesse supérieure dans son passage à la transformation numérique.

Le président Andry Rajoelina a rencontré samedi, à l'Hôtel Jumeirah Al Qasr à Dubaï, les responsables de l'Arab Federation of Digital Economy ou Fédération Arabe pour l'Économie Numérique. Cette organisation régionale, créée en 2018 par le Conseil de l'unité économique arabe et la Ligue arabe, est connue mondialement dans le domaine du développement de l'économie numérique. Présente au niveau de 22 pays dans le monde, cette organisation se propose de soutenir la mise en œuvre du Plan Émergence Madagascar, à travers la transformation digitale du pays.

Transition numérique. " Madagascar est prêt" , a déclaré le président Andry Rajoelina durant la rencontre, pour confirmer que le gouvernement malagasy est déterminé à concrétiser la transformation digitale du pays et à déployer l'e-gouvernance à l'échelle nationale. Le Chef de l'Etat se dit convaincu quant à l'économie numérique qui est incontournable pour développer un pays. Selon ses dires, en ce qui concerne la Grande île, la transition numérique se fera sur 4 axes, à savoir la digitalisation des services publics engendrant notamment les secteurs de l'éducation, la santé et surtout les services fonciers, l'utilisation des nouvelles technologies dans l'agriculture, le développement des infrastructures techniques, et l'inclusion financière qui consiste à digitaliser les échanges et la circulation monétaire. Pour ce dernier point, Madagascar a déjà commencé le processus avec le lancement du projet " e-poketra ".

Anniversaire. " Nous sommes conscients de l'importance de la transformation numérique pour le développement du pays, c'est pourquoi nous avons décidé par exemple de changer la Paositra Malagasy, qui est une Société d'Etat en une Banque postale" , a expliqué le Chef de l'Etat. Le Docteur Ali M. Al-Khouri, Conseiller au sein de l'Unité économique arabe et non moins Directeur général de la Fédération Arabe pour l'Économie Numérique, effectuera incessamment une visite officielle à Madagascar pour peaufiner les axes de la collaboration. Cet écrivain de renommée mondiale ayant écrit plus de 140 livres, a été classé Personnalité la plus influente dans le monde de l'identité numérique en 2011. Il a offert deux de ses ouvrages au président Andry Rajoelina, en guise de cadeau. Andry Rajoelina fête son 48e anniversaire ce jour. Certainement, il n'aura pas l'occasion de fêter ça comme il se doit car sauf changement de dernière minute, il aura encore des rencontres de haut niveau aux Emirats arabes unis.