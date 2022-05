Cote d'Ivoire: Information boursière - La BRVM lance sa web TV

La bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm) a procédé, le vendredi 27 mai 2022, à son siège à Abidjan-Plateau, au lancement officiel de sa télévision numérique en ligne dénommée " Brvm TV " Le directeur général de la Brvm et du DC/BR, Dr Edoh Kossi Amenounve a indiqué que cette télévision est un élément accélérateur de la diffusion de l'information boursière et de l'amélioration de la culture financière et boursière au sein des populations.

En effet, la mise en place de cet outil s'inscrit dans le cadre des missions fondamentales de la Brvm, à savoir la promotion et le développement du marché financier régional. Par ailleurs, cette chaine de télévision proposera les éléments d'information nécessaires à une analyse claire, adaptée permettant une meilleure compréhension de la bourse et de bonnes décisions d'investissements pour une meilleure allocation des ressources à long terme, une fixation plus rationnelle des prix et une réduction de la volatilité du marché.

Mais avant, le président du conseil d'administration de la Brvm et DC/BR, Dr Parfait Kouassi, a souligné que le lancement de la Brvm Tv confirme le choix avant-gardiste des pères fondateurs de la Brvm et ouvre une page de l'histoire de la culture financière et boursière dans l'union