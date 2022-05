Cote d'Ivoire: Dédicace - Yao Kobena Innocent propose des clés à la problématique " Travail et Prospérité "

Des amoureux de la lecture et du livre étaient présents à la librairie Carrefour Siloé à Cocody Saint Jean, le samedi 28 mai 2022, pour écouter et voir l'écrivain ivoirien Yao Kobena Innocent dédicacer son premier ouvrage intitulé : " Travail et Prospérité ".

L'auteur dans cette œuvre de 81 pages parue aux éditions Matrices, indique que travailler pour prospérer sans compromission " est un défi énorme qui mérite d'être relevé. Il tente de donner dans cette œuvre la réponse à la problématique de comment l'homme de façon général et le chrétien en particulier doit œuvrer et manœuvrer pour connaitre la prospérité, surtout dans un environnement de travail qu'offre la société avec des méthodes peu orthodoxes pour réussir.

L'œuvre propose des actions pratiques à mener pour œuvrer et diriger de sorte à exercer le travail qui plait à Dieu et qui mène à la propriété selon Dieu. Cette approche est exposée en 3 grands chapitres. Notamment, la notion du Travail : Une valeur absolue, qui est un service que l'on rend à l'homme et un culte que l'on rend à Dieu, avec le talent que Dieu a mis en chancun qu'il faut découvrir, car c'est la clé.

Le chapitre de l'épargne qui incite à épargner, sauvant ainsi la graine du fruit qui fait replanter le jardin. C'est-à-dire, épargner en communauté pour sécuriser et assurer l'épargne qui est fortement recommandée. Et enfin la mutualisation, comme solution optimale pour investir.

A travers ce livre, l'écrivain affirme que la satisfaction sera d'avoir découvert le secret du travail qui mène à la prospérité, la vraie, avec des méthodes simples et pratiques. Yao Kobena innocent est avocat, consultant en droit des affaires, juge-arbitre inscrit à la Cour commune de justice et arbitrage de l'Ohada (Ccja) et à la Cour d'Arbitrage de Côte d'Ivoire.