Cote d'Ivoire: Alassane Ouattara a regagné Abidjan après un séjour en France

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan, le samedi 28 mai 2022, après un séjour en France au cours duquel il a pris part au Forum des Marchés Émergents. A son arrivée, il a été accueilli par le Vice-président Tiémoko Koné Meyliet, le premier ministre Patrick Achi et des membres du gouvernement et les Chefs des grands commandements.

A Paris, le Président de la République, Alassane Ouattara, et la Première Dame, Dominique Ouattara, ont pris part, le mardi 17 mai 2022, au dîner de gala du Forum des Marchés Émergents. " Ce dîner a été l'occasion de rendre un vibrant hommage au co-fondateur du Forum des Marchés Émergents et ancien Directeur Général du FMI, Michel Camdessus, pour son leadership et son action en faveur de la réduction des inégalités, du développement durable et de la lutte contre la pauvreté ", rapporte une note de presse de la Présidence de la République.

Il faut indiquer que ce Forum vise à réduire les inégalités entre les pays en facilitant, notamment, l'échange d'expériences. Ce fut l'occasion pour le Chef de l'Etat de faire une importante intervention sur l'impact des crises actuelles sur les économies, notamment les économies africaines.

Le Président Alassane Ouattara a présenté la situation du continent africain en général et celle de la Côte d'Ivoire en particulier avec les crises de la COVID-19 et ukrainienne, et a proposé des solutions pour une relance économique et la réduction de la pauvreté, à travers, notamment, une meilleure gestion de nos économies et un appui plus important de la communauté internationale par une augmentation de l'allocation des Droits de Tirage Spéciaux (DTS) du FMI, de l'Association Internationale de Développement (IDA) de la Banque Mondiale et du Groupe des vingt (G20) en faveur du continent africain.