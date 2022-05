Sénégal: Exposition à la galerie Kemboury - L'artiste Masta imprime l'imaginaire saint-louisien

Masta peint le territoire invisible de la ville de Saint-Louis. Et, bien sûr, c'est par la figure tutélaire de Ndar que passe l'artiste-plasticien Amadou Moctar Ly de son vrai nom. " Mystic city of Kumba Bang " rend aussi hommage à la Dame mystérieuse qui est invoquée en quelque situation par le Doomu Ndar, et dont l'artiste défend l'immortalité dans les esprits.

Il est beaucoup question d'identités et de sacré dans cette 14ème édition de la Biennale de l'art africain contemporain. Il faut croire que les artistes s'entendent sur le besoin de puiser dans le patrimoine pour forger les êtres et âmes du nouvel Homme. Masta n'y déroge pas. L'artiste-plasticien de Saint-Louis signe l'exposition " Mystic city of Kumba Bang ", logée à la Galerie Kemboury. C'est une expo labellisée par la Biennale Dak'Art. Pour l'idée, l'artiste a cherché tout près de lui, mais tout profondément. En bon Doomu Ndar (Saint-Louisien), il a imprimé sur ses toiles l'imaginaire de ses concitoyens et " coreligionnaires ", incarné en part considérable par le génie tutélaire Mame Coumba Bang.

Sur ces dizaines aux expressions et formes diverses, on retrouve moult codes. Toutes les figures renvoient cependant à la dame-génie Kumba Bang et à son étonnante progéniture qui peuple le territoire invisible de Saint-Louis. Dans les détails des tableaux, on aperçoit des références du dévouement des humains pour s'attirer les bonnes grâces du génie et s'assurer son tutorat.

Du lait caillé, des bougies, de l'eau, de l'eau-de-vie, du bétail et de la volaille, du sang, des talismans, entre autres. Le pont Faidherbe marque également sa présence, pour la localisation de cette ville qui garde ses mystères après plus de trois siècles. Dans sa signature picturale abstraite, Masta a osé le dessin de l'esprit de Maam Kumba Bang.

Les génies au bord du fleuve:

" Je suis de Saint-Louis, c'est mon origine et c'est mon inspiration. Elle est culturellement riche et l'histoire de Maam Kumba Bang est inscrite en bonne place dans son patrimoine immatériel. Je me la suis juste appropriée. Mais comme elle n'est pas palpable, j'ai essayé la peinture qui emprunte grandement à cet aspect de rêve imagé, de cauchemar imagé ", confie l'artiste exposant, Amadou Moctar Ly de son vrai nom. Dans son articulation plastique, il a également esquissé d'autres détails qui renseignent quelque part sur sa perception de cet univers mystique. On voit sur certains un ventilateur, une boîte à pharmacie, des rabs (génies) avec des baskets aux pieds, une épitaphe, une mère qui allaite, souvent sur fond de l'obscurité de la nuit.

On y voit toute la symbolique de cette dame invisible et protectrice qui se révèle apaisante, soignante, qui résiste aux âges, dont le complément transcende la mort, qui accueille et accompagne la vie, surtout dans les périodes d'inquiétude et de désarroi de ses " enfants ". Autant dire que c'est un symbole qui est encollé au Saint-Louisien et qui définit quelque part son identité. " Maam Kumba est un patrimoine qu'on doit renforcer et transmettre aux générations à venir. C'est une richesse à entretenir, c'est un élément qui participe à tout ce qui confère à une ville son âme, surtout une ville comme Saint-Louis. Il faut le protéger et lui permettre de vivre le plus longtemps possible.

Justement, l'art est un moyen idéal pour véhiculer et maintenir ces mythologies qui renforcent les identités. Heureusement, quand vous allez aujourd'hui à Saint-Louis, vous allez voir qu'il y a des gens qui entretiennent cette foi en ces génies, surtout au bord du fleuve. Les sacrifices sont encore d'actualité, des femmes enceintes ou qui viennent d'accoucher vont faire offrande de lait caillé, etc. Ces choses s'imposent à notre quotidien, notre vie contemporaine ", considère Masta, au regard de ce qui a précédé.

Pour ce fils de la ville, ce travail est très important. L'artiste-plasticien conçoit que même si ces mythes traversent les siècles, ils restent des croyances qui savent se prolonger dans le temps et montrent ainsi leur vérité. Les couleurs sont aussi très frappantes dans cette exposition. Tantôt le spectateur est absorbé dans le fond obscur qui met encore en évidence les êtres difformes aux traits biscornus censés représenter les génies, tantôt il est égayé par des couleurs froides et chatoyantes qui rendent adorables ces mêmes figures monstrueuses. Toutefois, l'auteur donne à cette réalité chromatique une explication quelque peu simple.

" Le choix des couleurs est venu naturellement. Je me suis laissé aller. Je crée un certain dialogue entre le tableau et moi. J'essaie de créer une charge spirituelle qui me conduit à me libérer. Une fois que ça se réalise, il y a un échange entre les premières couches et celles qui vont suivre. En vérité, quand je pars sur une toile, je n'ai pas une idée de quoi ça va rassembler à la fin ", explique Masta, qui pousse le trait du mystique dans sa pratique. Il appartient donc au spectateur, à ce niveau, d'avoir sa propre lecture.

Comme certains pourraient être tentés de croire à la défaillance " humaine " de Maam Kumba Bang à travers l'apparition de l'administrateur colonial et gouverneur du Sénégal, Louis Léon Faidherbe. Le Français, sur une des toiles, chevauche majestueusement un animal bizarre, brandit fièrement un fusil et semble toiser le génie. Dans les détails, on voit des papiers officiels de la République, une grue, le sceau et le pont homonyme.

Le colon en chef a quand même réussi à s'ancrer dans l'imaginaire saint-louisien comme figure d'autorité (ou d'austérité abusive) et comme figure... paternelle chez d'aucuns. Une cohabitation tutélaire acceptée ou imposée à la Veilleuse ? Le visiteur se fera son idée. L'exposition est à voir jusqu'au 20 juin.