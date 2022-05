Sénégal: Mission commerciale au Sénégal - L'Autriche mise sur les technologies vertes

Des entreprises autrichiennes spécialisées dans les technologies vertes, en mission commerciale au Sénégal, ont présenté leurs solutions et produits innovants sous le label " Advantage Austria ". La balance commerciale entre les deux pays est largement déficitaire, en défaveur du Sénégal. Mais, les opportunités d'affaires sont réelles dans un contexte de relance post-Covid-19, jugent les participants.

Solutions de compostage, autobus à gaz pour le transport public, éclairage public solaire, recyclage mécanique et biologique des déchets, réduction de la consommation d'eau et d'énergie... Le savoir-faire autrichien a été présenté, mercredi 25 mai, à Dakar, par six entreprises dans le cadre d'une mission commerciale dénommée " Advantage Austria " et dont le point d'orgue a été la présentation d'opportunités d'affaires dans le domaine de l'environnement et des technologies vertes.

Plusieurs entreprises de premier plan au niveau mondial, notamment dans le domaine des technologies vertes, se trouvent en Autriche. Ce pays cherche naturellement des marchés à l'exportation pour son secteur des technologies environnementales en croissance de 6 % par an depuis 2019, d'après les chiffres fournis par Eva Frei, Conseillère commerciale de l'Ambassade d'Autriche à Dakar. Selon elle, la mission à Dakar permet non seulement aux sociétés sénégalaises de découvrir le savoir-faire de l'Autriche et de se mettre en contact avec des entreprises autrichiennes, mais constitue également " une occasion unique pour nos entreprises de montrer leur présence au Sénégal et de lancer des affaires ciblées ".

À l'en croire, leurs entreprises sont " bien conscientes que le Sénégal est un pays d'avenir, qui offre des opportunités qu'il ne faut pas manquer ". Des rencontres en tête-à-tête (B2B) entre industriels autrichiens et chefs d'entreprise sénégalais ont été mises à profit pour amorcer des partenariats avec le label " Advantage Austria ".

Lors de la cérémonie officielle, le Secrétaire général du Ministère de l'Environnement et du Développement durable, Amadou Lamine Guissé, a déclaré que le Sénégal se positionne en Afrique subsaharienne comme leader dans la transition énergétique, le transport durable et l'agriculture résiliente. Ces résultats, a-t-il indiqué, sont obtenus grâce à un cadre attractif et des mécanismes de soutien à l'investissement vert. Suffisant pour lui d'inviter le secteur privé autrichien à saisir les nombreuses opportunités offertes par l'investissement vert au Sénégal. Ces 10 dernières années, les exportations de l'Autriche vers le Sénégal ont confirmé une tendance dynamique de 36 millions d'euros en 2017, 40 millions en 2020 et 49,9 millions en 2012 (soit une hausse de 11,4 %).

Les principaux produits autrichiens vendus au Sénégal sont les tissus en coton, les machines, les appareils électroniques et mécaniques, le papier et les produits pharmaceutiques. Les livraisons du Sénégal à l'Autriche ont, par contre, régulièrement baissé : 1,4 million d'euros en 2018, 0,8 million en 2019 et seulement 0,48 million d'euros en 2020. Le Sénégal vend principalement à ce pays alpin des fruits et agrumes, du poisson, des graisses et huiles animales et végétales, ainsi que de l'aluminium transformé.