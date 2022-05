Afrique de l'Ouest: Coopération - Le Consul honoraire de Banjul a pris fonction

La cérémonie de prise de fonction du Consul honoraire de Côte d'Ivoire en Gambie, Sem Papa Yusupha Njie, s'est tenue le 21 mai 2022 à Banjul, en présence de Hamat Nk Bah ministre gambien du Tourisme et de la Culture, de Son Excellence le Général Touré Sékou, ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire au Sénégal, en Gambie, en Guinée-Bissau, au Cap-Vert et en Mauritanie, de la majorité des membres de l'Assemblée nationale, du député de Kantora, l'Honorable Billay G. Tunkara et un parterre de personnalités.

Papa Yusupha Njie nouveau Consul, a décrit la réouverture du consulat à Banjul non seulement comme un moyen de représenter les intérêts de la communauté ivoirienne en Gambie, mais aussi comme un moyen de renforcer les relations diplomatiques entre les deux Républiques. Décrivant la Côte d'Ivoire comme la deuxième économie de l'Afrique de l'Ouest et la neuvième de l'Afrique, le diplomate ivoirien a indiqué que la Gambie a beaucoup à gagner dans cette coopération bilatérale.

Il a aussi indiqué que l'une de ses priorités, pendant son mandat, sera d'utiliser le consulat pour promouvoir la diplomatie économique, notamment en ouvrant la voie aux investisseurs des deux pays afin d'accroître le commerce entre eux et avec les membres de la Cedeao ; en renforçant la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) et en profitant également du schéma de libre échange de la Cedeao (Etls) sur un marché de plus de 300 millions de personnes ; en permettant la création d'emplois...

Le Consul Papa Yusupha Njie a profité de l'occasion pour exprimer sa gratitude et sa reconnaissance à Son Excellence Adama Barrow, Président de la République de Gambie pour son avis favorable à sa nomination par Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire.

Il faut préciser que le nouveau Consul remplace Alhagi O.B, ex-Consul honoraire de la République de Côte d'Ivoire en Gambie, rappelé à Dieu .