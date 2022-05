Cote d'Ivoire: Promotion des ARTs et de la littérature - Yopougon a son centre pour artisans et sa maison du livre

Le maire de Yopougon, Gilbert Koné Kafana, a procédé à la mise en service de deux ouvrages, le 27 mai, dans sa cité. Il s'agit respectivement du centre artisanal de Yopougon Andokoi destiné aux peintres, potiers et potières, bijoutiers, sculpteurs, horlogers, etc., et du marché du livre et de l'électronique de Sideci Lem pour la commercialisation des manuels scolaires, des ouvrages, des appareils électroniques et accessoires, etc.

Le bâtiment du centre d'Andokoi mesure 56 m de long et 25 m de large. Il comprend un local administratif et de gestion, un bloc sanitaire de 10 douches, un parking de 10 véhicules. Quant à la maison du livre, il comporte 33 boutiques et 144 box pour un coût de 215 millions de FCfa.

Lors de leur livraison en présence des bénéficiaires et de plusieurs personnalités de la commune, le premier magistrat, Gilbert Koné Kafana, a indiqué qu'elles s'inscrivent dans le cadre de la promotion du secteur économique pour le développement et l'harmonisation de la commune. " Cela ne peut devenir réalité que si nous nous appuyons sur les acteurs principaux du commerce et de l'artisanat qui représentent un réservoir d'emploi inépuisable dans notre pays ", a-t-il précisé. Outre ces deux ouvrages, il entend mettre à la disposition de la danse, de la création, un laboratoire des arts et de la création qui sera aussi basé dans le sous-quartier d'Andokoi afin de réveiller les talents cachés des jeunes de la commune.

Au nom des artisans, Bamba Kassoum, président de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire (Cnmci) et la déléguée régionale d'Abidjan nord, Aminata Koné, ont traduit toute leur gratitude au maire de la commune pour ses actions en faveur du développement de leur secteur d'activité.

Au président de la République, ils ont exprimé leur reconnaissance pour son appui constant au développement culturel et artistique en Côte d'Ivoire. Berthé Mamadou, président des bouquinistes de Côte d'Ivoire, a, quant à lui, indiqué que le don leur permettra d'apporter une meilleure qualité de vie aux acteurs du livre et aux populations.