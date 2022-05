Madagascar: WIB Awards 2022 - Le trophée Coup de Cœur remporté par Anjara Rasoanaivo

interview

La remise de trophées pour l'édition 2022 du WIB (Women in business) Awards, organisé par le GFEM (Groupement des Femmes Entrepreneures de Madagascar), s'est tenue lors d'une soirée organisée le 27 mai au Carlton Anosy. Le trophée Coup de Cœur a été remporté par Anjara Rasoanaivo, avec son entreprise BeyondMada, qui se spécialise dans le secteur cinématographique malagasy. Interview.

Midi Madagasikara (MM). Que représente pour vous ce trophée WIB Awards Coup de Cœur ?

Anjara Rasoanaivo (AR). Une reconnaissance. Ce trophée est pour moi bien plus qu'un simple prix. C'est la reconnaissance dans le monde du business que les industries culturelles et créatives, notamment le secteur cinématographique, constituent un secteur porteur. Désormais, en tant qu 'entrepreneur, on est considéré comme un véritable acteur de développement. Il faut savoir que le secteur du cinéma malgache est en pleine expansion. Il y a donc là un vrai potentiel à exploiter. Il est temps de créer des opportunités pour développer toute cette filière.

MM. Comment voyez-vous le développement du secteur du cinéma à Madagascar ?

AR. Le cinéma est une filière à part entière. Pour moi, au sein de BeyondMada, l'objectif est d'en faire une activité pérenne qui participe au développement durable, à impact environnemental et sociétal. Le cinéma, d'une part, est un métier créatif, où les artistes peuvent évoluer dans plusieurs domaines artistiques : la littérature, la comédie, la mise en scène, la musique, l'art plastique et la décoration, le stylisme... c'est un vrai dialogue culturel et artistique. D'autre part, le cinéma est un pourvoyeur de métiers : techniques, artistiques, logistiques... Dans mes productions, un seul projet cinématographique donne une bonne cinquantaine de métiers. Pour moi, cela veut dire que le cinéma malgache est un bon filon. Je crois fermement que le cinéma peut participer au développement durable du pays en créant des emplois, surtout pour les jeunes, tout en valorisant la culture et la biodiversité culturelle du pays.

MM. Selon vous, comment passer d'une création artistique à un business ?

AR. Aujourd'hui, il ne faut plus se cantonner à l'aspect " artistique " du métier. Certes, c'est de l'art, mais c'est aussi une industrie. Il y a donc là une chaîne de valeurs qu'il faut exploiter, car le marché est en forte croissance. Selon moi, à ce stade, il est important de trouver notre propre modèle économique, sans pour autant se détacher des standards internationaux, qui nous permettront de conquérir le marché mondial du cinéma.