Algérie: Le rôle de soutien de l'Algérie aux causes palestinienne et sahraouie souligné

Setif — Le rôle de soutien de l'Algérie aux causes palestinienne et sahraouie a été souligné, samedi, au cours d'un séminaire national intitulé "La cause palestinienne et le droit à l'autodétermination du Sahara Occidental à la lumière des changements internationaux", organisé à l'université Mohamed Lamine Debaghine (Sétif 2).

Dans ce cadre, le coordinateur du Comité populaire de solidarité avec le peuple palestinien, Mohamed Tahar Dilmi, a indiqué que "les positions de l'Algérie envers la cause palestinienne sont connues depuis toujours et c'est le seul Etat qui n'a jamais interféré dans la décision palestinienne", soulignant que l'Etat algérien n'a jamais exploité la cause palestinienne en politique, mais a de tout temps soutenu la lutte du peuple palestinien.

Le même intervenant a également appelé à "insuffler l'esprit de la résistance positive dans la rue arabe", ajoutant que "les étudiants algériens ont toujours été à l'avant garde, en adoptant les causes de la nation, de la société et des causes de libération également".

De son côté, El Kheier Guechi, recteur de l'université Sétif 2, spécialisé en droit international, a indiqué que "les causes palestinienne et sahraouie ont un facteur commun, à savoir le principe de l'autodétermination et l'édification d'un Etat indépendant".

Pour sa part, Nawel Abdelatif Mami, vice-recteur de l'université Sétif 2, chargée des relations extérieures, a évoqué le projet Ci-RES relatif à la création de capacités institutionnelles pour intégrer les réfugiés dans les établissements algériens de l'Enseignement supérieur, un projet, a-t-elle ajouté, financé par l'Union européenne et qui concerne 5 universités algériennes et 5 autres européennes.

Ce séminaire national organisé à l'initiative de l'Alliance pour le renouveau estudiantin national (AREN), et dont les travaux se poursuivront jusqu'à lundi, vise à valoriser la position de l'Algérie qui soutient les causes palestinienne et sahraouie et son appui indéfectible et continu à ces deux peuples à l'autodétermination et à l'édification de leurs Etats, a souligné le secrétaire national de l'AREN, Hamza Rajaî.

Cette manifestation scientifique a pour objectif également de "mettre l'accent sur le rôle de l'étudiant algérien dans le soutien des causes de sa nation et son intérêt pour tout ce qui l'entoure, dont les causes palestinienne et sahraouie", a ajouté le même intervenant.

Des étudiants de toutes les wilayas du pays et des professeurs et spécialistes en droit international participent à ce séminaire national.