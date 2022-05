Algérie: Une plate-forme pour les dossiers des candidats aux postes de maîtres-assistants

Batna — Une plate-forme sera lancée pour recueillir les dossiers des candidats aux postes de maîtres- assistants de classe B via le système Progres, a révélé samedi à Batna, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane.

"L'étude des dossiers et l'organisation des entretiens se déroulera au niveau de chaque établissement universitaire concerné par le recrutement externe des maîtres-assistants de classe B", a souligné le ministre, ajoutant que "le secteur a ouvert 2.186 postes budgétaires au titre de l'année 2022".

Il a dans ce sens précisé, lors d'une rencontre avec la famille universitaire à l'université Batna 1, que le secteur a alloué pour la première fois 250 postes budgétaires pour employer des titulaires de doctorat dans les grades affiliés aux corps communs et aux corps spéciaux, dans le but de renforcer l'encadrement administratif de qualité dans les établissements du secteur, en concrétisation de l'instruction interministérielle n 01 du 15 septembre 2021, qui comporte des mesures pour l'emploi des titulaires d'un diplôme de doctorat ou d'un diplôme reconnu par son équivalence dans les établissements publics, les administrations publiques et les établissements économiques.

Ceci, ajoute M. Benziane, rentre dans le cadre de la concrétisation du programme de travail du secteur visant à améliorer la qualité de la formation et de la recherche qui nécessitent l'amélioration de la qualité de l'encadrement et son renforcement, appelant tous les acteurs et les compétences universitaires à s'engager dans la stratégie adoptée par le secteur pour mettre en œuvre son programme de travail inscrit dans le plan de travail du Gouvernement pour la période 2021-2024.

Insistant sur l'importance de valoriser la recherche scientifique universitaire en exploitant les capacités numériques dont disposent les universités, le ministre a souligné que "ce programme traite des dossiers majeurs visant à réaliser une transition multidimensionnelle qualitative dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la recherche scientifique, du développement technologique et l'ouverture sur l'environnement social, économique et environnemental international et la gouvernance universitaire".

S'agissant du renforcement de la gouvernance des œuvres universitaires, le ministre a fait état du "lancement d'une plateforme numérique pour collecter les candidatures pour sélectionner les responsables des œuvres universitaires au niveau local et national, y compris les directeurs de résidence et les responsables des œuvres universitaires".

Les dossiers de candidatures seront étudiés "avec soin et attention", a ajouté le ministre, notant que cette opération ajoutera de "la transparence dans la désignation des responsables des œuvres universitaires".

Lors de la réunion, organisée dans la grande salle de conférence de l'université de Batna, et à laquelle ont participé des responsables du secteur local, des professeurs, des étudiants et des travailleurs, un exposé sur l'université de Batna, sa création et les étapes par lesquelles l'établissement est passé a été présenté avant l'intervention de professeurs et de chercheurs qui ont soulevé de nombreuses préoccupations.

Auparavant, le ministre a procédé, au Centre universitaire de Barika, à la pose de la première pierre du projet de réalisation de 2000 places pédagogiques et à l'inauguration de l'Institut des sciences, et enchaina avec l'inauguration d'une salle de conférences à l'université Batna 2 et l'inspection du Centre des statistiques.

A l'Ecole supérieure des énergies renouvelables, le ministre a suivi un exposé sur certain nombre de projets innovants, réalisés par les étudiants de cette école.

A l'occasion, le ministre a relevé l'importance de cette infrastructure classée parmi les pôles d'excellence dans la formation de compétences hautement qualifiées dans la spécialité, ce qui appuiera la politique de développement de la transition énergétique et des énergies renouvelables à laquelle le président de la République a consacré un ministère à part.

Dans la ville de Batna, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a inspecté les travaux d'aménagement et de réhabilitation de 150 lits dans la résidence universitaire Ammar Achouri, avant d'inaugurer à l'université Batna 1 la plateforme technique et le bâtiment des laboratoires de recherches (20 laboratoires) et visité la station expérimentale de l'Institut des sciences vétérinaires et d'agronomie.

A chacune de ses haltes, M. Benziane a invité les chercheurs des établissements universitaires de la wilaya à participer à la proposition de projets de recherche dans le cadre des programmes nationaux, lancés en 2022 lors de sa deuxième session, qui appartiennent aux axes prioritaires du programme de travail du gouvernement, la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique et la santé du citoyen, compte tenu des compétences scientifiques et de recherche que compte Batna.