Ile Maurice: A La Réunion cette semaine - Tiken Jah Fakoly, Blakkayo, Anonym, Lisa Ducasse !

Demain commence la plus belle semaine de l'année à l'Ile Sœur. Deux immenses festivals musicaux vont se succéder à Saint-Pierre : IOMMa et Sakifo.

Sakifo c'est tout simplement trois jours de concert (vendredi à dimanche) avec - tenez-vous bien - 48 artistes et groupes qui vont se produire en Live. Ces artistes et groupes sont africains, mais on retrouvera des occidentaux. Une des têtes d'affiche (il y en a tellement) du point de vue mauricien sera l'ivoirien Tiken Jah Fakoly. Il se produira vendredi de même qu'un certain Orizinal Blakkayo ! Et aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est la première fois depuis la sortie de Soz Serye (janvier 2021) que la star mauricienne du reggae,ragga, dancehall, seggae se retrouve sur une scène à l'étranger. Pour cause, le Covid et les restrictions de voyage ont chamboulé toute l'industrie. "Blakkayo va chanter 80% de l'album Soz Serye" s'émerveille Stephan Rezannah, son producteur, directeur du label Jorez Box.

Avant les trois jours de Sakifo, 400 acteurs de l'industrie musicale vont se retrouver pour 4 jours de conférence et de showcases pour le compte de Indian Ocean Music Market (IOMMa) . Maurice sera à l'honneur non seulement avec deux artistes qui vont se produire - Lisa Ducasse et Anonym - mais notre île est le seul pays à faire l'objet d'un sujet à part entière d'une des 15 conférences. En effet, IOMMa a voulu réunir Stephan Rezannah, Jimmy Veerapin (producteur de Mélanie Pérès, Anonym) ainsi que Gavin Poonoosamy (Mamajaz) devant tous les délégués pour un focus sur la riche industrie locale. Cela alors que le(s) gouvernement(s) mauricien(s) n'ont jamais vraiment semblé pouvoir cerner le potentiel économique de la filière et que les artistes mauriciens qui connaissent de grands succès à l'étranger, galèrent toujours sur le plan local.

IOMMa, ses membres et ses délégués sont eux en mode vitesse de croisière comme le démontrent d'autres thèmes des conférences : "l'innovation numérique et technologie dans l'industrie musicale", ou encore, "méthode d'évaluation d'impacts sociaux, environnementaux, et territoriaux de l'industrie de la musique".