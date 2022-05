Ile Maurice: La fête des mères en toute sobriété

Après deux années où le confinement a joué au trouble-fête, cette fois-ci, plusieurs parents ont tenté de marquer le coup, en passant un moment convivial avec les mères de famille, ce dimanche 29 mai.

C'est le cas de Jennifer Nynan. Cette employée dans le domaine de la restauration dans le Nord ne compte pas faire durer cette journée. "Je vais organiser un petit diner pour être auprès de mes enfants et de la famille, une fois le travail fini."

De son côté, Nazmin Marie se hâte dans sa tâche. Elle sait que ses enfants vont lui préparer une petite surprise à son retour du travail. "J'ai quatre enfants et six petits enfants qui m'attendent pour un petit diner ce soir." Toutefois, malgré ce jour de fête, elle ne compte pas faire de folies. "Le salaire que je gagne n'est pas suffisant, d'autant que la vie est devenue très chère et très dure."

Les licenciées du casino du Grand Domaine Les Pailles n'ont pas le cœur à la fête. "Déjà que l'on nous a punis pour une faute qui n'est pas la nôtre, comment peut-on penser à célébrer quoique ce soit ?" demande l'une d'entre elles. Son plus beau cadeau serait que la justice soit rendue et que tous les employés soient réintégrés à leurs postes. "Si certains ont des enfants qui peuvent en ce jour leur apporter un peu de réconfort et un sourire, j'ai une collègue qui se retrouve bien seule. D'autant qu'elle a perdu sa mère il y a peu, stressée par tout ce que sa fille endure. On n'a certainement pas envie de parler de célébration."

A Bambous, Marie Lourdes a débuté sa journée en allant se recueillir sur la tombe de son père. "Il est décédé il y a à peine quelques mois. Donc, je n'ai pas le cœur à célébrer." Néanmoins, elle ira rencontrer sa maman et lui offrir un petit présent comme le veut la tradition. "Par la suite, mes deux enfants comptent m'emmener manger. Mais tout se fera simplement." Ces femmes laissent entendre qu'il ne faut pas d'un jour particulier pour célébrer les mères mais que cela devrait être le cas tous les jours...