Ile Maurice: Loto - Il coche trois bons numéros, mais ne peut toucher ses Rs 100...

Il a l'habitude de jouer au loto. Et n'avais jamais connu de problèmes. Jusqu'au début de mai. Selon cet homme, qui nous a contactés au téléphone, il s'était rendu dans un commerce pour valider son ticket qui comportait trois bons numéros et devait toucher Rs 100, le 2 mai. Mais il a eu la désagréable surprise d'apprendre que le ticket en question avait déjà été validé, selon la 'machine,' et le boutiquier lui a dit qu'il n'aurait pas son argent.

"Alor ki se enn ticket ki zamé mo finn validé kit plas. Eski dimounn dan komersla inn mal manipil so masinn ou eski ena enn problem IT ek Lottotech ? Je ne peux vous le dire, toujours est-il qu'on a réfusé de me remettre mes gains." Il indique que la commerçante a appelé Lottotech en sa présence, suite à quoi il a obtenu un rendez- vous avec la compagnie pour notifier le problème et trouver une solution "J'y suis allé le 5 mai, on m'a dit qu'on avait pris ma plainte en considération mais qu'on ne peut rien faire pour moi. Pa enn kestion Rs 100 ou pa, mé sé enn kestion prinsip."

Du côté de Lottotech, on maintient que le ticket avait déjà été validé et qu'il n'y a pas eu de problème similaire à celui du monsieur en question.