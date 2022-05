Cote d'Ivoire: Droit à l'alimentation adéquate - Des étudiants sensibilisés sur les risques liés à l'utilisation des pesticides

Une cinquantaine d'étudiants d'Universités d'Abidjan se sont retrouvés à la salle de conférence d'Inades-formation sis à Cocody Mermoz le vendredi 27 mai 2022, pour y recevoir une formation et être sensibilisés sur les risques liés à l'utilisation des pesticides chimiques.

L'objectif de cet atelier est de contribuer au développement d'une conscience citoyenne de l'importance de promouvoir des systèmes agroalimentaires sains et durables en Côte d'Ivoire.

Selon, Seko serges williams, ingénieur agroéconomiste et chargé d'études et plaidoyer à Inades formation, il s'agit surtout de sensibiliser les étudiants participants au séminaire sur la notion de droit à l'alimentation adéquate et quelques contradictions relatives aux systèmes agricoles existants ; les informer sur les enjeux liés aux pesticides chimiques de synthèse et aux dangers ; sensibiliser les étudiants à s'investir dans l'observation des pratiques agricoles et mode de consommation.

L'atelier a permis aux participants de partager leurs expériences et témoignages. Des échanges, présentations et des débats avec des travaux pratiques ont permis aux étudiants de repartir avec une connaissance sur la thématique qui les a réuni " Quels risques liés à l'utilisation des pesticides chimiques de synthèse dans l'agriculture et l'alimentation ? Quel rôle de la jeunesse estudiantine ? "