Ile Maurice: Fête des Mères - Roxanne Ramsamy, maman de coeur d'une centaine d'enfants

"Maman oh maman, toi qui m'as donné tant de tendresse, depuis tant d'années !" Ces paroles, on les a tous chantées ou entendues une fois dans notre vie, et surtout pour la fête des Mères. Et si elles sont toutes précieuses, il existe des mamans qui chaque jour contribuent au bonheur d'enfants à qui la vie n'a pas fait de cadeau. Roxanne Ramsamy en fait partie.

"Fête des Mères ? Mwa ? Mais je ne suis pas maman", lance d'emblée cette habitante de Stanley, Rose-Hill, âgée de 38 ans. "Malheureusement non, mon époux et moi n'avons pas d'enfant. Ce n'est pas un choix. J'ai toujours voulu être mère mais des soucis de santé ne me le permettent pas." N'empêche, elle redonne le sourire à une centaine d'enfants chaque jour...

Cela, à travers le projet 'ti-déj et goûter', qui a vu le jour en 2009. "Étant travailleuse sociale au sein du groupe En100ble, je travaillais avec Mary Jolicoeur qui est malheureusement décédée. Du coup, pour continuer dans le social et rendre hommage à cette grande dame, j'ai relancé le projet avec un groupe d'amis volontaires. Sur le terrain, j'ai constaté que beaucoup d'enfants ne partaient pas à l'école car ils n'avaient rien à manger", confie cette maman de coeur.

De ce fait, chaque jour, Roxanne vient en aide à une centaine d'enfants de Stanley, Camp-Levieux et Bambous, notamment. La gestion s'avère parfois difficile pour elle mais elle peut compter sur les membres du groupe En100ble, dont Nathan Julie et sa collègue et pionnière Elena Rioux, avec qui elle travaille d u r au quotidien pour trouver des dons alimentaires. Néanmoins, Roxanne confie que le coût de la vie qui grimpe ne rend guère les choses faciles pour les familles démunies qui travaillent "gramatin pou manzé aswar".

"Quand un enfant souffre ou qu'il est maltraité, cela me fend le coeur. Et si souvent, il est complexe d'intervenir dans ce type de cas, si un enfant a le ventre vide, par contre on peut l'aider tout de suite. C'est le but d'En100ble."

Celle dame, qui possède "enn leker mama" et qu'on surnomme affectueusement "maman poule" respire la joie de vivre et transmet le bonheur à des enfants. Pas grave si elle n'est pas leur maman biologique. Il n'y a rien de plus gratifiant. "Les enfants ont besoin d'encouragement, de soutien et d'amour et c'est ce que j'essaie à ma façon de leur offrir."