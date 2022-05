Sénégal: Les hommages de proches à Abdoulaye Touré, défunt président de Yeggo

Dakar — Des proches du fondateur de l'ASC Yeggo de la Sicap, Abdoulaye Touré, décédé, vendredi à Dakar, ont salué la mémoire d'un passionné du football.

"Abdoulaye Touré était un avant-gardiste. Après la religion, il ne vivait et respirait qu'à travers le football", a ainsi témoigné Lamine Diop de la Linguère de Saint-Louis à l'annonce du décès de son ami et de son frère devrait-on dire, tellement les deux personnes étaient restées liées.

Evoquant "Touré Yeggo", le journaliste Elimane Kane s'est souvenu de la première rencontre avec l'homme, une rencontre qui remonte à plus d'une trentaine d'années.

"Le terrain de Liberté 6, aujourd'hui rayé de la carte par le tracé du Bus Rapid Transit (BRT), a été le théâtre de notre première rencontre", a souligné l'ancien reporter du journal Le Quotidien qui garde encore en mémoire le charisme.

"Il y en avait que pour lui. Il avait la poigne, le charisme et, venir le voir aux entraînements, c'était tout simplement du spectacle", a révélé Kane qui rappelle que les habitants de la Sicap à la sortie du bureau, prenaient leurs chaises, leurs tabourets pour venir suivre ses séances d'entraînement.

"Il donnait de la voix, et n'accordait aucun répit à ses joueurs", a-t-il ajouté en rappelant que son passage du banc de touche à la posture du président, n'avait pas impacté sa passion.

"Au contraire, lorsque l'on se retrouvait à la Sicap, il restait le même que je connaissais très jeune, passionné avec une grande connaissance tactique et administrative du football", a signalé Kane, un ancien joueur du club fondé par Abdoulaye Touré.

"Abdoulaye Touré, c'était un José Mourinho. Il mettait tous les moyens à disposition de son équipe pour aller gagner des rencontres. C'est tout ce qu'il voulait", relève le journaliste.

"Touré n'était pas dans l'angélisme, il incarnait le pragmatisme, la beauté du football pour lui, c'était la victoire", a dit le journaliste sportif.

Au sujet d'Aliou Cissé, le sélectionneur national, même au plus fort des critiques, Abdoulaye Touré était quasi convaincu qu'il allait devenir le premier technicien à remporter la CAN pour le Sénégal. L'histoire lui a donné raison, renchérit Elimane Kane.

"A l'image d'Aliou Cissé, Touré était intransigeant sur le don de soi, il était à 100 pour cent derrière ses joueurs. Il n'était pas dans le dilettantisme", a-t-il dit en soulignant que le coach qu'il était, savait tirer le meilleur de ses joueurs.

Si le journaliste n'a pas franchi le cap en devenant footballeur professionnel malgré ses qualités vantées par plusieurs voisins et observateurs du football local, il rappelle que Touré a été le premier à former des joueurs et à les transférer en Europe.

Elimane Kane cite les Oumar Dieng, Mouhamadou Dabo Louis Gomis, Pape Sarr, Frédéric Mendy, Alassane Ndour... , Cheikh Sarr pour ne citer que ces footballeurs ayant été professionnels et ayant joué au plus haut niveau.

"Il savait tirer le meilleur profit de ses joueurs, c'était un manager avant l'heure", a résumé Elimane Kane soulignant que le défunt était professionnel avant l'heure.

"Ses équipes portaient les plus beaux équipements, allaient jouer des matchs amicaux en Europe et a fait naître des vocations chez les jeunes de la Sicap beaucoup devenant entraîneurs et managers", a-t-il dit.

C'est également la même opinion que le président d'Avenir Foot de la Sicap, Saliou Fall a du défunt technicien. "Touré m'a transmis son savoir, son management, sa vision du football".

"Il m'a accompagné depuis mes débuts en 2011 jusqu'à maintenant", a-t-il rappelé en insistant particulièrement sur les rudiments du métier que lui avait appris Touré alors qu'il n'avait que 17 ans.

"Nous avons perdu un monument du football, un homme bien et pieux qui a aidé beaucoup de personnes", a-t-il déclaré en évoquant l'importance de la religion dans la vie de Touré.

Il était tellement croyant qu'il avait refusé, il y a quelques années, de répondre à la rubrique "Contrepied" du quotidien sportif, Stades où il lui avait été posé la question de savoir en quoi il voulait être réincarné à sa mort.

Hubert Mbengue, à l'époque, responsable dans ce journal, avait en vain usé de tous les stratagèmes pour faire parler cette icône du football national.

"Dans les discussions qui avaient suivi au siège de la Fédération sénégalaise de football (FSF), il disait qu'il ne voulait pas vivre plus longtemps que le prophète Mohamed (PSL), rapporte Hubert Mbengue actuel directeur de publication du quotidien, Record.

Et Dieu a exaucé ses prières, indique son plus que frère Lamine Diop en rappelant que le défunt était un natif de 1959.

"Il était malade, mais avait repris du poil de la bête, ses activités normales. Il a eu une crise et est parti", a résumé le dirigeant de la Linguère de Saint-Louis.

Le président Augustin Senghor qui a fait un témoignage appuyé du défunt dont l'image s'est confondue avec le football sénégalais de ces 40 dernières années, a demandé aux organisateurs de faire observer une minute de silence en l'honneur de Touré Yeggo parti quelques mois après le premier sacre historique du Sénégal.