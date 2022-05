Togo: " Pari gagné " pour la FTC, main basse de Raouf Akanga et Kpalimé Cycling Project sur les titres

Encore un nouveau point marqué par la nouvelle équipe de la Fédération Togolaise de Cyclisme. Après la course de lancement des activités de la FTC en février, la course de présélection le 03 Avril, la course de l'indépendance le 24 Avril et la récente participation de cyclistes togolais au 17ème Tour du Bénin, cette équipe dirigée par Koffi Kpodo a traduit un nouvel essai ce Dimanche en organisant le championnat national 2022 au Togo.

Ils étaient des dizaines de cyclistes (Hommes et Dames) à prendre le départ ce Dimanche dans la commune d'Agoè Nyivé 1 à l'édition 2022 du championnat national de cyclisme. Cette initiative de la FTC a été l'occasion, côté dames, après une course de 48 km, de consacrer Abra Noamessi de Kpalimé Cycling Project, qui de par sa performance a " mangé " (après l'échappée dès le 4ème tour sur les 8 tours de 6 km) la course. Aussi du côté des hommes, c'est Abdoul Raouf Akanga de la même équipe de Kpalimé qui est monté sur la plus haute marche du podium en bouclant les 120 km en 3h24'24", dans une course très tactique, suivis d'Amen Abino de l'Entente II et de Mounirou Bagnan de Kpalimé Cycling Project.

Dans une certaine euphorie au terme de la compétition, le président de la FTC, Koffi Kpodo, a indiqué que la tenue de cette édition, est un " pari gagné ", surtout que pour la première fois, ce fut une compétition couplée hommes et dames. Le secret d'une telle réussite d'après le premier responsable de la FTC, ce fut le travail d'ensemble sans mettre qui que ce soit de côté.

Si on peut en déduire que cette nouvelle équipe de la FTC aux affaires depuis seulement le 12 Juin 2021, tient ainsi le bon bout dans les efforts de redynamisation du cyclisme togolais, M. Kpodo a promis aller dans le même sens en réunissant les acteurs indispensables pour mieux projeter le Tour du Togo, qui ne pourrait plus se tenir, au mois de Juin prochain. Il promet revenir avec une date fixe pour ce Tour qui est la prochaine activité dans l'agenda de la FTC.

Quant à l'heureux champion du championnat, Abdoul Raouf Akanga, on peut consater aisément que les brouilles de 5 années durant avec les instances de gestion du cyclisme togolais sont désormais derrière. Celui qui a billé en 2015 et 2016, revient à la lumière et n'attend désormais que la programmation du Tour du Togo pour faire encore parler de lui et espérer une meilleure représentation du Togo à l'international. D'après lui, cette consécration au championnat national de cyclisme n'est qu' " une réponse à ceux qui disent que Raouf Akanga est fini ". Et promet-il, " j'ai encore beaucoup de choses à donner au cyclisme togolais. Le Raouf de 2015 2016 sera bientôt de retour ".

Rendez-vous donc sur le Tour pour constater ce retour que les amoureux togolais de la petite reine attendait depuis un bon moment.