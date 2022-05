Sénégal/Cameroun: Les Ecureuils seront motivés contre les Lions (Michael Poté)

(APS) - L'attaquant béninois, Michaël Poté a assuré que ses coéquipiers étaient motivés à l'idée d'affronter le 4 juin à Dakar le Sénégal auréolé du titre de champion d'Afrique lors de la récente CAN organisée au Cameroun. "Avec mon expérience, je puis vous garantir que toutes les conditions sont réunies pour faire un grand match à Dakar", a dit l'attaquant évoluant en Turquie.

Au sujet de cette rencontre, l'attaquant de 37 ans qui évolue à Menemenspor (Turquie) s'est interrogé dans un entretien avec une radio locale : "Qui n'est pas motivé en jouant le champion d'Afrique en titre". Absente de la CAN 2021, l'équipe du Bénin a débuté son stage en début de semaine dernière sous la conduite du coach intérimaire, Moussa Latoundji.

Le Bénin quart de finaliste de la CAN 2019 avait été éliminé grâce à un but du milieu de terrain sénégalais, Idrissa Gana Gueye. Pour le match prévu le 4 juin, les Ecureuils le joueront sans deux cadres majeurs, le défenseur Cédric Hountoundji (Clermont, France) en phase de reprise et le milieu de terrain Jordan Adéoti retenu pour des raisons familiales. Aliou Cissé a publié une liste marquée par l'arrivée de nouveaux joueurs, notamment Demba Seck (Torino, Italie) et Ilimane Ndiaye (Sheffield United, Angleterre).

Alpha Diounkou qui évolue au Barcelone B (Espagne) avait été appelé lors de la double confrontation (2-0 et 1-0) entre le Sénégal et la Guinée Bissau en éliminatoires de la CAN 2021 pour pallier le forfait de Lamine Gassama. Cet arrière international avait pris part au Mondial U20 en 2019 en Pologne.