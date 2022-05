Cote d'Ivoire: Des structures sanitaires pointées du doigt - Le ministère de la Santé appelle les populations à une plus grande collaboration

Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle invite, à travers son directeur de la Communication et des Relations publiques, Paul Allé Kouadio, les populations à la retenue face aux nombreuses publications virales sur les réseaux sociaux qui mettent à mal des structures sanitaires.

Au dire de Paul Allé Kouadio qui a animé une conférence de presse le 27 mai 2022, au cabinet ministériel sis au Plateau, le gouvernement ivoirien ne ménage aucun effort pour le bien-être des populations.

"...Le gouvernement ivoirien, à travers le ministère en charge de la Santé, met tout en œuvre pour améliorer l'offre et le réseau de soins, le plateau technique dans les structures sanitaires, mais surtout pour le renforcement de la relation soignants-patients en vue d'instaurer un climat de confiance mutuelle entre les professionnels de la santé et la population ", a-t-il rassuré. Puis d'ajouter que des dispositions ont toujours été prises par le ministre de la Santé, Pierre Dimba, pour gérer au mieux les urgences et les situations de crises sanitaires.

C'est pour toutes ces raisons qu'il soutient que l'heure n'est plus au dénigrement, mais plutôt à la bonne collaboration afin de remonter tous les désagréments constatés au ministre et à son cabinet. Car, dit-il, certaines images publiées sur les réseaux ont pour objectif inavoué de jeter le discrédit sur le fonctionnement des structures sanitaires et par extension sur le personnel soignant.

Face à ces actes, il appelle à la responsabilité des populations afin d'éviter que de tels agissements occasionnent des atteintes à l'intégrité physique du personnel soignant.

Pour terminer, il a rappelé les différents canaux officiels, notamment le Centre d'appels de la ligne verte 143 et 125 ; la messagerie de la page Facebook ; la Direction de la Communication dudit ministère située au 13e étage de la tour C de la Cité Administrative au Plateau et l'Inspection générale de la santé sise à l'Institut national de la santé publique, à Adjamé.