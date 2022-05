Cote d'Ivoire: Homologation de l'hélistation de la pisam - Les explications du dg de l'anac sinaly silué

La Pisam a reçu son attestation d'homologation de l'hélistation. Dans le cadre d'un partenariat entre l'Autorité Nationale de l'Aviation de Côte d'Ivoire (Anac) et la Sogemed-Pisam, entamé depuis le 05 mars 2018, le Président Directeur Général de la Pisam, Eric Djibo a reçu des mains du directeur général de l'Autorité nationale de l'aviation de Côte d'Ivoire (Anac) Sinaly Silué , l'attestation d'homologation de l'hélistation privée de l'établissement sanitaire. C'était le mardi 24 mai 2022 au cours d'une cérémonie au siège de l'Anac à Abidjan-Port-Bouët .

Le premier établissement hospitalier exerçant sur le territoire national à disposer d'une hélistation homologuée:

ISelon le Dg de l'Anac , l'homologation des hélistations est une exigence du décret 2014-97 du 12 mars 2014 et a pour objectif de promouvoir la sécurité et permet de consolider la conformité des hélistations aux impératifs de sécurité et de sûreté. " Pour les cliniques privées installées en Côte d'Ivoire, cet évènement est tout à fait inédit et vous pouvez légitimement vous en enorgueillir d'être le premier établissement hospitalier exerçant sur le territoire national à disposer d'une hélistation homologuée. L'aboutissement de ce processus d'homologation constitue, s'il en était encore besoin, la preuve palpable que l'accompagnement permanent de l'Anac n'a jamais fait défaut aux exploitants soucieux d'exercer leurs activités dans un cadre formel respectant les dispositions légales et règlementaires en vigueur ", a déclaré Sinaly Silué.

Consciente des enjeux économiques et stratégiques inhérents à cette démarche, et sans déroger à son rôle de garant de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile, l'Anac a mis en place une équipe pluridisciplinaire couvrant quatre domaines d'expertise pour accompagner la Pisam tout au long du processus.

Une fierté pour la Pisam:

" C'est avec beaucoup d'émotion que je reçois cette attestation. Je tiens à remercier l'Anac avec à sa tête son directeur général, l'entrepreneur et autres partenaires au projet. C'est un long processus qui a pris quatre ans. Une fierté pour nous de disposer de la première hélistation privée de l'Afrique de l'Ouest homologuée par l'autorité nationale en Côte d'Ivoire qu'est l'Anac ", s'est félicité le directeur général du centre hospitalier, Éric Djibo. Dr Aka Charles " La Pisam représente pour le système sanitaire ivoirien et sous-régional un dispositif de haute portée scientifique, économique et opérationnelle"

Représentant le ministre de la Santé, Dr Aka Charles a salué l'initiative et la vision du directeur de la Pisam , l'établissement sanitaire qui, selon ses dires, représente pour le système sanitaire ivoirien et sous-régional un dispositif de haute portée scientifique, économique et opérationnelle" . Notons que cette attestation de certification a une durée de trois ans et permet à la Pisam qui a eu à effectuer une réhabilitation de son entreprise à hauteur de 15 milliards de FCFA, de la moderniser et assurer une bonne prise en charge complète des patients.