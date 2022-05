Cote d'Ivoire: 2eme phase du projet pafas cavally - 12 groupements de femmes des 4 départements formés

12 groupements de femmes formés dans le cadre de la 2eme phase du projet Pafas. Les mardi 24 et mercredi 25 mai 2022, douze groupements de femmes des quatre départements de la région du Cavally ont été formés sur le Projet d'Autonomisation des femmes Actives et Solidaire (Pafas-Cavally). Ce séminaire de formation a eu lieu à la salle de conférence Alassane Ouattara du Conseil Régional du Cavally.

12 responsables de groupements de femmes venant de Taï, Bloléquin, Toulepleu et Guiglo ont été formées dans le domaine agricole des cultures vivrières comme le riz, le manioc et maïs et aussi des cultures maraîchères. Au terme de ce séminaire, Mme Nanhi Hortense, directrice générale adjointe de l'Administration du Conseil régional du Cavally, par ailleurs coordonnatrice du projet Pafas a expliqué l'importance du projet aux femmes des différents groupements. " Le projet Pafas est porté par un comité de pilotage de 5 membres et une équipe de gestion de 8 membres qui travaillent sur les composantes à savoir, la réalisation d'activités agricoles, le développement de l'élevage et la culture du champignon, la transformation des produits agricoles, le développement d'une microfinance et l'alphabétisation des femmes. La dernière phase préparatoire, c'est l'alphabétisation des femmes que nous venons de faire.

Nous avons choisi les 4 départements, et dans chaque département, nous avons choisi les localités de Nizahon dans le département de Guiglo, Zagne dans le département de Taï, Tinhou dans le département de Blolequin et Nezobly dans le département de Toulepleu. 200 femmes bénéficieront de ce projet, nous allons leur apporter un appui financier pour la réalisation de ces différents projets " a expliqué la coordinatrice Nanhi Hortense. Elle a demandé à toutes les femmes présentes au séminaire de rendre compte fidèlement à leurs camarades qui sont dans le projet afin qu'elles soient au même niveau d'information, parce que, dira t-elle, la ministre Anne Désirée Ouloto y tient beaucoup et veut aider ses sœurs du Cavally à travers le projet Pafas.

Des produits agricoles et des intrants remis aux participantes:

Bele Innocent, chef de zone culture de l'Anader à Guiglo, a formé les femmes sur 2 modules à savoir la vie associative, la comptabilité simplifiée et aussi sur la technique de négociation et de la commercialisation des produits agricoles. À l'issue de la formation, plusieurs produits agricoles et des intrants ont été remis aux participantes afin de les encourager à débuter les travaux. Rappelons que la première phase du projet avait été lancée par le 1er ministre Amadou Gon Coulibaly lors de sa visite de travail dans le Cavally en juin 2019 à hauteur de 50 millions.