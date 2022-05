Congo-Kinshasa: Le cauchemar de la guerre a trop duré/Rutshuru - Les Evêques demandent aux belligérants de revenir à la raison

"Qu'ils mettent fin dans l'immédiat à cet énième combat qui ne fait qu'enfoncer le Peuple congolais dans la misère. Les armes n'ont jamais été une solution efficace aux revendications fussent-elles politiques. L'usage de la violence donne un semblant de paix à ceux qui l'utilisent. Il constitue, en même temps, une plantation des jalons pour les violences à venir. L'histoire de notre sous-région nous le rappelle bien", lancent les Evêques, dans un communiqué. Puis, ils demandent également aux autorités compétentes et à la Communauté internationale notamment, la MONUSCO, d'user de tous les moyens à leur disposition pour que cette partie du pays recouvre la paix le plus tôt possible sans primer les responsables de ces atrocités.

Déclaration de la Cenco sur la situation sécuritaire dans les territoires de Rutshuru et de Nyiragongo

La Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO) suit avec beaucoup d'inquiétude la dégradation de la situation sécuritaire dans la Province du Nord Kivu, particulièrement dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo, suite à l'intensification des combats entre les FARDC et les rebelles du M23 qui causent tant des pertes en vies humaines de part et d'autre.

Elle s'étonne que ces affrontements surviennent juste quelques semaines après les assises de Nairobi où les Chefs d'Etat de la Sous-Région des Grands Lacs et les groupes armés ont pris l'engagement de conjuguer les efforts pour instaurer la paix dans l'Est de la République Démocratique du Congo.

Tout en saluant les bonnes intentions exprimées par les participants à cette rencontre de Nairobi, la CENCO les invite à être sincères et véridiques dans cet engagement en conformant leur comportement à ce qui a été décidé et proclamé. Le Peuple de la région des Grands Lacs aspire à une paix durable grâce à une meilleure coopération qui puisse bénéficier aux générations actuelles et à venir.

Le Peuple congolais, qui a trop souffert et dont les larmes ne cessent de couler à cause des conflits pour des intérêts partisans, se mobilise pour accueillir en juillet prochain le Saint Père, le Pape François, qui vient en artisan de paix et en tant qu'apôtre de la réconciliation. Ce n'est ni juste ni honorable de tenter d'empêcher à ce Peuple cet instant de bonheur qui sera une source de bénédiction pour notre pays la RD Congo.

Le cauchemar de la guerre a trop duré. La CENCO demande aux belligérants de revenir à la raison. Qu'ils mettent fin dans l'immédiat à cet énième combat qui ne fait qu'enfoncer le Peuple congolais dans la misère. Les armes n'ont jamais été une solution efficace aux revendications fussent-elles politiques.

En effet, l'usage de la violence donne un semblant de paix à ceux qui l'utilisent. Il constitue, en même temps, une plantation des jalons pour les violences à venir. L'histoire de notre sous-région nous le rappelle bien.

Nous demandons, en même temps, aux autorités compétentes et à la Communauté internationale, notamment la MONUSCO, d'user de tous les moyens à leur disposition pour que cette partie du pays recouvre la paix le plus tôt possible sans primer les responsables de ces atrocités.

Enfin, la CENCO demande à la population congolaise d'encourager nos vaillants soldats des FARDC qui sont au front et de dénoncer toute personne identifiée comme ennemi de la paix. Que le Peuple de Dieu qui est à Goma ne cède pas à la panique, qu'il continue à se mobiliser pour réserver au Saint-Père un accueil digne de lui.

Par l'intercession de la Très Sainte Vierge Marie, Consolatrice des affligés, que Dieu accorde la grâce de la paix à notre pays, la RDC.

Kinshasa, le 27 mai 2022

Marcel UTEMBI TAPA

Archevêque de Kisangani

Président de la CENCO