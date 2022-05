Congo-Brazzaville: Spectacle - " M'fuma " du Musée d'arts à découvrir le 15 juin

Le groupe de musique, percussion et danse, Musée d'arts, sera en spectacle le 15 juin prochain à l'Institut français du Congo pour présenter sa nouvelle création dénommée " M'fuma ".

Du Kongo M'fuma, ce terme signifie le fromager en français. Le spectacle est une création artistique qui mêle danse contemporaine, traditionnelle, conte et percussion, le tout dans une synchronisation chorégraphique. " Ce spectacle tente de résoudre le conflit entre le corps et l'esprit, et montre le bras de fer entre l'homme et le monde mystique ", explique Oltem Malanda, responsable du groupe Musée d'arts. A en croire ses propos, au Ve siècle, dans le royaume Kongo, M'fuma représentait un lieu magique, un lieu de rituel.

C'est donc vêtu d'un style de vêtement tradi-moderne, avec un décor à couper le souffle, que le groupe Musée d'arts fera voyager les spectateurs dans cet univers de l'époque. Outre le fait qu'il mette en valeur la richesse ancestrale du patrimoine congolais, M'fuma est une création qui valorise aussi les dialectes, notamment le lari à travers lequel sera déployé un conte qui fait des éloges à la femme.

Créé à Brazzaville en 2006, le Musée d'arts est une compagnie de vingt-cinq jeunes artistes, percussionnistes, danseurs et chanteurs. Il a pour objectif de valoriser le patrimoine culturel et artistique du Congo à travers le monde en proposant des spectacles tradi-modernes qui renouvellent la musique congolaise en l'enrichissant de rythmes inédits et de techniques originales comme le jonglage, les acrobaties, l'usage de fûts, etc.

Musée d'arts a également pour vocation de former et de professionnaliser de jeunes artistes issus de milieux défavorisés pour leur offrir un meilleur avenir. A ce jour, le groupe compte plusieurs créations à son actif parmi lesquelles "Zou" en 2020 ; "Commandant Ngoma" en 2019 ; "L'Acte de respirer" (Une œuvre inspirée du poème, l'acte de respirer, de Sony Labou Tansi, 1976) en 2015 ; "Ouragan" en 2014 ; "Le roi Ngoma" en 2013 ; "Ouvre ton esprit" en 2009 ; "Rythmes du monde" en 2007.