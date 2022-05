Congo-Kinshasa: Non à la guerre d'agression - Les forces politiques et sociales annoncent une marche de soutien aux FARDC le 3 juin prochain

*Dénoncer et condamner fermement l'agression flagrante du Rwanda contre notre pays, la République Démocratique du Congo, à travers le M23. Manifester notre soutien total aux Forces Armées de la République Démocratique du Congo. Obtenir des réformes électorales consensuelles, gage des élections transparentes, inclusives, impartiales, crédibles et apaisées dans le délai constitutionnel, afin de doter le pays d'institutions légitimes. Tels sont les objectifs visés par le Milapro, en organisant, ensemble avec les autres forces politiques et sociales, une marche pacifique à Kinshasa et à travers les provinces du pays.

De manière concrète, les Forces politiques et sociales exigent, illico presto, que : l'Ambassadeur de la RD. Congo au Rwanda soit rappelé à Kinshasa, l'Ambassadeur du Rwanda en RDC soit expulsé, tous les accords de coopération signés entre la RDC et le Rwanda soient immédiatement suspendus, toutes les négociations entamées à Nairobi avec les groupes armés soient arrêtées et, enfin, que l'état de siège dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri, soit levé.

Les Forces Sociales et Politiques de la Nation invitent, enfin, la population congolaise à se mobiliser massivement sur toute l'étendue du pays pour participer à cette marche pacifique, expression de notre détermination à défendre l'intégrité de notre territoire national, la Constitution et les Lois de la République.

LPM

DECLARATION DES FORCES SOCIALES ET POLITIQUES DE LA NATION EN RAPPORT AVEC LA RECENTE ATTAQUE MILITAIRE CONTRE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

"PEUPLE CONGOLAIS, PRENONS NOTRE DESTIN EN MAINS, TROP C'EST TROP, L'HEURE EST GRAVE, TRES GRAVE "

Nous, Forces Sociales et Politiques de la Nation, sous la coordination du CALCC (Conseil de l'Apostolat des Laïcs Catholiques du Congo) et du MILAPRO (Ministère des Laïcs Protestants), face à cette énième agression de notre territoire national perpétrée par le Rwanda à travers le groupe armé M23, avons, dans le cadre du Bloc Patriotique, décidé d'organiser une grande marche populaire pacifique sur toute l'étendue du territoire de la République Démocratique du Congo, le Vendredi 03 juin 2022 pour :

Dénoncer et condamner fermement l'agression flagrante du Rwanda contre notre pays, la République Démocratique du Congo, à travers le M23 ;

Manifester notre soutien total aux Forces Armées de la République Démocratique du Congo ;

Obtenir des réformes électorales consensuelles, gage des élections transparentes, inclusives, impartiales, crédibles et apaisées dans le délai constitutionnel, afin de doter le pays d'institutions légitimes.

Toutes affaires cessantes, les Forces Sociales et Politiques de la Nation exigent que :

L'Ambassadeur de notre pays au Rwanda soit rappelé ;

L'Ambassadeur du Rwanda en RDC soit expulsé ;

Tous les accords de coopération signés entre la RDC et le Rwanda soient immédiatement suspendus ;

Soient arrêtés toutes les négociations entamées à Nairobi avec les groupes armés ;

Soit levé l'état de siège dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri.

A cet effet, les Forces Sociales et Politiques de la Nation invitent la population congolaise à se mobiliser massivement sur toute l'étendue du pays pour participer à cette marche pacifique, expression de notre détermination à défendre l'intégrité de notre territoire national, la Constitution et les Lois de la République.

Fait à Kinshasa, le 28 mai 2022.

Les signataires