Congo-Kinshasa: Réélection de Félix Tshisekedi en 2023/ACP - Gentiny Ngobila lance un appel à la mobilisation générale

*Samedi 28 mai 2022, lors de la sortie officielle de "l'Alliance des Congolais Progressistes (ACP)", au stade de Martyrs de la pentecôte, Gentiny Ngobila Mbaka a lancé un appel à la à la mobilisation générale pour la réélection de Félix Tshisekedi en 2023. D'ailleurs, il en a profité, devant des grappes humaines constituées essentiellement des cadres, militants et autres sympathisants de l'ACP dont il est l'Autorité Morale, pour saluer tous les efforts engagés par l'actuel Chef de l'Etat afin de redorer le blason, longtemps terni, de la RD. Congo aussi bien en Afrique que partout dans le monde.

Réélection de Tshisekedi

Pour l'Autorité morale de l'ACP, grâce aux prouesses réalisées par le Président de la République dans notre pays, le monde entier nous regarde à présent de façon plus positive qu'auparavant. Voilà pourquoi, un mémorandum de soutien à la candidature de Félix Tshisekedi à la présidentielle de 2023 a été publiquement lu. Une lecture faite par Gentiny Ngobila Mbaka, entouré de tous les cadres de l'ACP, ainsi que des invités et autres partenaires.

En gros, cette formation politique s'est engagée à ne ménager aucun effort pour contribuer à la réélection de Félix Tshisekedi, tout en lui offrant une majorité écrasante au Parlement (Assemblée Nationale et Sénat).

L'ACP a aussi levé l'option de triompher, en tant que parti politique, aux législatives tant nationales que provinciales.

Célébration du lancement de l'ACP

Bien avant la signature du mémorandum de soutien à la candidature de Félix Tshisekedi à la présidentielle de 2023, le Gouverneur de la ville de Kinshasa, s'est montré très optimiste et heureux du lancement de son parti politique. "Je suis comme vous pouvez l'imaginer, particulièrement heureux, de pouvoir m'exprimer devant vous aujourd'hui pour célébrer le lancement officiel de notre parti politique, votre parti politique. Je voulais tout naturellement m'acquitter, d'un agréable devoir, celui de vous souhaiter la bienvenue dans ce lieu et de vous dire combien j'apprécie cette occasion de pouvoir vous rencontrer à travers cette immense mobilisation pour laquelle je vous remercie vivement ", a déclaré le numéro 1 de l'ACP. Et ce, avant d'ajouter : "Il me parait évident que cette forte mobilisation n'a absolument rien à avoir d'un hasard et de fortuite. Sans nul doute, elle témoigne non seulement de l'ampleur et de l'importance qui s'attachent à l'événement de ce jour mais aussi de l'impact attendu par toute la population congolaise à travers votre parti ACP. Chers camarades, neuf mois se sont écroulés depuis que votre parti l'ACP existe à travers l'enregistrement officiel de ses statuts".

Un nouveau-né

Dans son discours de circonstance, Ces neuf mois qui correspondent exactement au temps nécessaire pour l'enfantement d'un nouveau-né, a permis à l'ACP, tel un fœtus, d'emmagasiner les forces, de prendre en un peu de poids, de peaufiner sa préparation avant la découverte du monde extérieur. "C'est ainsi, que votre parti encore dans le ventre appuie tout de même l'année lors des dernières élections des gouverneurs deux importants sièges de gouvernorat avec celui de Kinshasa que j'ai ainsi l'honneur de diriger. Cet exploit pour un nouveau-né de parti politique est très significatif. Cela, nous sort des sentiers battus par rapport à la représentation parlementaire ", renchérit-il.

ACP se tourne évidemment vers son or d'inspiration. " Votre parti, ACP vient donc de naître. Tel un nouveau-né qui tout naturellement se dirigera vers le sein de sa maman lors de son premier contact avec Le monde extérieur. Votre parti ACP se tourne évidemment vers son or d'inspiration. Celui qui a habituellement motivé sa création, je cite : Le Chef de l'État, Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à qui je rends un vibrant hommage. Il vous souviendra en effet, que lors de la création de l'Union sacrée de la nation, j'avais pris la Ferme résolution de soutenir les actions du président de la République, Son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au vu des réalisations et des espoirs de tout un peuple, qu'il a eu à incarner dès le début de l'alternance au sommet de l'État ", a-t-il lâché, par ailleurs.

Est le seul qui incarne la résistance et refuse la défaite face à l'ennemi.

Pour sa part, le secrétaire général de l'ACP, Charles Mbutamuntu, a, enfin, indiqué à l'assistance que le parti compte à ce jour plus de 2 millions de membres à Kinshasa, et plus de 4 millions sur l'ensemble du territoire national.

