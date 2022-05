Algérie: Natation/Championnat d'été-2022 - Les athlètes du MCA dominent la 1e journée

Alger — Les athlètes du MC Alger ont dominé les compétitions de la 1ère journée du Championnat national de natation d'été-2022 (Open), disputée samedi, en fin d'après midi, à la piscine du Complexe olympiques "Mohamed Boudiaf " à Alger, en récoltant 12 médailles dont 6 en or et 3 en argent.

Les coéquipiers de l'international Sayoud Jaouad, auteur de deux or (50m papillon et 200m brasse), ont été suivis en seconde position, au classement des médailles, par le PTT Alger, avec 3 consécrations dont 1 or et 1 argent, et le WA Tlemcen avec une médaille en or.

Résultats de la 1ère journée:

50m Papillon (Messieurs):

1. Sayoud Jaouad (MC Alger) 24.61

2. Ammar Akram Amine (AADSO Moussa) 24.86

3. Bouzouia Youcef (AADSO Moussa) 25.36

200m Brasse (Messieurs):

1. Sayoud Jouad (MC Alger) 2:14.28

2. Ramzi Chouchar (MC Alger) 2:18.18

3. Moncef Aymen Balamane (MC Alger) 2:19.45

100 Dos (Messieurs):

1. Ardjoune Abdellah (PTT Alger) 56.16

2. Benbara Moncef (MC Alger) 56.26

3. Benbara Mehdi Nazim (MC Alger) 56.28

Relais 4X200

Nage Libre (Messieurs):

1. MC Alger 7:49.31

2. PTT Alger 7:58.23

3. Bahia Nautique Oran 7:59.03

50 Nage Libre (Dames):

1. Medjahed Nesrine (MC Alger) 26.58

2. Larbi Youcef Ismahane (Bahia Nautique) 27.20

3. Midouni Lilia Sihem (MC Alger) 27.27

400 4 Nages (Dames):

1. Nefsi Hamida Rania (MC Alger) 5:01.03

2. Zitouni Imane (MC Alger) 5:06.11

3. Benchadi Djihene (RTAIN El Turck) 5:12.72

800 Nage Libre (Dames) Series Lentes:

1. Abdellaoui Samara (WA Tlemcen) 9:41.73

2. Hadji-Kouidri Ines (CSFJT Oued Sly) 10:03.51

3. Chernai Camille Mina (OC Alger) 10:18.64

200 Papillons (Dames):

1. Midouni Lilia Sihem (MC Alger) 2:26.84

2. Benchadi Djihene (RTAIN El Turck) 2:33.20

3. Djeghri Elissa (OC Alger) 2:35.20.