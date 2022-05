Algérie: Kung Fu Wushu/Coupe d'Afrique - 2e place pour l'Algérie avec 10 médailles

Alger — La sélection algérienne de kung Fu Wushu seniors (sanda) a terminé à la 2e place avec un total de dix médailles (2 or, 4 argent et 4 en bronze), en Coupe d'Afrique des nations, qui a pris fin samedi à la salle omnisports Tahar Belakhdar à Chéraga (Alger).

Les deux médailles d'or algériennes ont été l'œuvre de Aymen Beldi Athmane (70 kg) qui a battu en finale, l'Egyptien Ismail Mohamed, alors que Saihi Aymen a pris le dessus en finale sur le Sénégalais Mam Cheikh Diao.

La première place par équipes est revenue à l'Egypte avec un total de huit médailles (6 or et 2 en argent), alors que la Tunisie a terminé à la 3e place avec sept médailles (2 or, 3 argent et 2 en bronze).

"La sélection algérienne a montré une très belle image du Kung Fu Wushu à travers ces résultats qui nous ont permis de prendre une honorable 2e place grâce à des athlètes talentueux. Nous sommes en train de former un groupe qui pourra représenter l'Algérie lors des prochaines échéances.", a déclaré Mohamed Benaissa, directeur technique national (DTN).

Le DTN de Kung Fu Wushu est revenu sur les conditions d'une préparation "qui n'a pas été à la hauteur à cause de la pandémie de Covid-19, ce qui a retardé le début des stages jusqu'au mois de janvier 2022, juste après les épreuves de championnat d'Algérie", a -t-il indiqué.

" Nous avons préparé cette Coupe d'Afrique en peu de temps, mais c'est toujours utile de prendre part à ces compétitions pour évaluer le niveau de nos athlètes en vue du championnat d'Afrique seniors qui aura lieu le mois de septembre prochain à Tunis.", a précisé le DTN.

L'Algérie abrite également à partir de ce dimanche les 5es Championnats d'Afrique des jeunes (minimes, cadets et juniors), qualificatifs aux prochains Jeux Africains de la Jeunesse (JAJ-2022), prévus au mois d'août prochain en Egypte et les championnats du monde, le mois de décembre en Indonésie.

Aux Championnats d'Afrique des jeunes Sanda et styles, l'Algérie sera représentée par douze athlètes dont six filles dans les catégories minimes et cadets. Les demi-finales (9h-13h) et les finales (16h-19h) se tiendront lundi.