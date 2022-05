Afrique: Plus de 100 exposants au Digital African Summit à partir de mardi à Alger

Alger — Plus 1.200 décideurs et 100 entreprises exposantes, issus d'une vingtaine de pays d'Afrique et du monde entier, prendront part au "Digital African Summit", du 31 mai au 2 juin au Centre international des conférences (CIC) à Alger, a annoncé dimanche M. Bachir Tadjeddine, président du Groupement algérien des acteurs du numérique (GAAN), organisateur de l'évènement.

"La rencontre a pour objectif de regrouper les acteurs africains du secteur pour envisager ensemble l'édification de projets futuristes sur le continent et ailleurs dans le monde", a précisé M. Tadjeddine, lors d'une conférence de presse à la veille de cette manifestation parrainée par le ministère de la Poste et des Télécommunications, le ministère de la Numérisation et des Statistiques et le ministère délégué auprès du Premier ministère chargé de l'Economie de la Connaissance et des Startups.

Le Digital African Summit "s'appuie sur les 9 éditions consécutives de l'Algeria 2.0, un événement incontournable du secteur des TIC qui se réinvente avec de nouvelles ambitions continentales, pour faire d'Alger la capitale africaine de l'innovation et de l'entrepreneuriat", a-t-il ajouté.

L'évènement vise à "renforcer les synergies", en réunissant à Alger durant trois jours, pas moins de 1.200 décideurs, 100 entreprises, dont 22 startups nationaux et étrangers.

Le Digital African Summit prévoit ainsi la tenue de 60 conférences et workshops autour de la promotion et du développement de la numérisation sur le continent africain animés par des spécialistes et représentants d'entreprises et qui sera rehaussé par des rencontres B2B, des afterworks et sessions de networking.

Le GAAN, lancé en 2020 par un groupe d'entreprises algériennes œuvrant dans le domaine du numérique, réunit quelques 500 adhérents et plus de 6000 sympathisants.