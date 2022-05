Congo-Kinshasa: Sortie officielle de l'ACP - Gentiny Ngobila ne jure que sur la réelection de Félix Tshekedi en 2023

Le stade des martyres de la pentécôte a abrité ce samedi 28 mai 2022, la sortie officielle de l'Alliance des congolais progressistes (ACP), parti cher à Gentiny Ngobila Mbaka. A ce rendez-vous tant attendu, les kinoises et kinois ainsi que des adhérents venus des différentes provinces et de l'étranger ont électrisé l'ex-Kamanyola. Ce qui a prouvé visiblement la puissance indubitable de ce bébé costaud qui vient de naître dans l'agora politique. A cette occasion, Gentiny Ngobila a déclaré publiquement son soutien à Félix Tshisekedi et le porte, ensemble avec son parti politique, comme le candidat commun à l'élection présidentielle de 2023.

Comme l'on pouvait bien s'y attendre, l'ACP de Gentiny Ngobila a illustré sa force de popularité ainsi que sa capacité de mobilisation politique. Chose qui, sans nul doute, vient d'appuyer la véracité des résultats des sondages parus en sa faveur et qui le plaçaient au panthéon du classement de tous les partis politiques dans la ville de Kinshasa comme dans l'ensemble de la République démocratique du congo. Les membres et millitants de tous les coins et recoins de la ville de Kinshasa ont répondu présent à ce rendez-vous historique qui a marqué la déstinée de ce jeune et grand parti.

En effet, l'Autorité morale de l'ACP, Gentiny Ngobila, a, dès sa prise de parole, commencé par remercier les membres et millitants de son parti politique présents sur le lieu, pour l'amour ét attachement manifestés à travers leur mobilisation, avant de procéder à la présentation des membres de son bureau politique.

"Battants et vaillants Camarades membres de l'ACP, combattants de l'Union sacrée de la nation, distingués invités, en ce jour mémorable où nous décidons ensemble de rendre public notre engagement politique au sein de l'Alliance des congolais progressistes ACP, notre parti politique que nous voulons grand et national, je me permets, en votre nom et honneur propre, rendre gloire à l'Eternel Tout-puissant, maître de temps et des circonstances pour sa bienveillance en rendant ce jour possible. Je suis comme vous pouvez l'imaginer particulièrement heureux de pouvoir m'exprimer devant vous aujourd'hui pour célébrer le lancement officiel de notre parti politique, votre parti politique. Je voulais tout naturellement m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous souhaiter la bienvenue dans ce lieu et de vous dire combien j'apprécie cette occasion de pouvoir vous rencontrer à travers cette immense mobilisation pour laquelle je vous remercie vivement. Il me parait évident que cette forte mobilisation n'a absolument rien à voir d'un hasard et de fortuit. Sans nul doute, elle témoigne non seulement de l'ampleur et de l'importance qui s'attachent à l'événement de ce jour, mais aussi de l'impact attendu par toute la population congolaise à travers votre parti, ACP", a-t-il annoncé d'entrée de jeu.

L'Autorité morale de l'Alliance des congolais progressistes a, par la même occasion, présenté officiellement le candidat à la présidence de 2023 derrière qui, l'ACP s'alligne. C'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est le candidat commun de l'ACP pour les prochaines joutes électorales. Et ce, pour le développement de toute la République et la continuité des projets déjà lancés et ceux qui seront lancés, comme l'a souligné Charles Mbutamuntu, Secrétaire Général de cette formation politique.

"Il vous souviendra, en effet, que lors de la création de l'Union sacrée de la nation, j'avais pris la ferme résolution de soutenir les actions du président de la République, Son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au vu des réalisations et des espoirs de tout un peuple qu'il a eu à incarner dès le début de l'alternance au sommet de l'État", a indiqué Gentiny Ngobila, qui a tout de même, souligné que Félix Tshisekedi Tshilombo est l'homme qu'il faut pour ce beau et grand pays, le seul qui incarne la résistance et qui refuse la défaite face à l'ennemi sur le plan de l'intégrité territoriale.

De la vision de l'ACP

L'ACP vient imposer dans la sphere politique congolaise son idéologie qui met en exerge la liberté, la justice et le travail. C'est un parti reformiste et progresiste qui défend les idées positives de la politique libérale et les principes fondamentaux de la social-démocratie.

Le bilan de cette force politique est plus que convainquant. Depuis sa création, l'ACP compte 3 gouverneurs de provinces, dont deux récemment élus lors des élections du 6 mai 2022. Incarnant un vent nouveau et un leadership inégalable centré sur le respect des valeurs qu'il incarne, ce parti membre de l'Union sacrée de la nation compte près de 4 millions de membres à travers la République et plus de 2 millions à Kinshasa. Au fond, l'ACP se veut un courant politique qui se déclara réformiste et progressiste tout en appliquant des positives de la politique libérale. C'est dire qu'il est un parti qui opte pour des principes fondamentaux de la social-démocratie pour la concrétisation de son idéal caractérisé par la liberté, la justice et le travail.

Il sied de souligner que l'ACP a déjà des adhérents en provinces, au Congo-Brazza et à l'international.