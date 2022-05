Sénégal: Foundiougne - Des officiels magnifient le rôle du festival "Niumi Badiya"

Toubacouta — Le ministre secrétaire général du gouvernement, Abdou Latif Coulibaly, et son homologue gambien de la Culture et du Tourisme, Amath Ba, ont magnifié, dimanche, le rôle du festival "Niumi Badiya" dans le raffermissement des relations entre le Sénégal et la Gambie.

MM. Coulibaly et Bâ s'exprimaient lors de la cérémonie officielle marquant la clôture de la sixième édition de ce festival transfrontalier qui 'est tenu à Toubacouta, une commune du département de Foundiougne (Fatick), sur le thème : "Aménagement culturel et développement des territoires et des zones de mangrove : quels rôles pour les industries culturelles créatives et touristiques ?"

"Le Niumi Bidiya appartient autant à la Gambie qu'au Sénégal, c'est une aire transfrontalière riche de sa continuité culturelle qui charrie une forte charge de communion et d'universalisme, bravant ainsi les frontières héritées de la colonisation", a déclaré Abdou Latif Coulibaly, par ailleurs maire de la commune de Sokone, commune du même département.

"Ce festival, a-t-il encore souligné, matérialise au niveau national la territorialisation des politiques publiques, si chère à son excellence le président Macky Sall, qui a fait de la culture un des axes majeurs de sa politique de développement". M. Coulibaly, qui représentait à cette cérémonie le ministre sénégalais de la Culture et de la communication, a encouragé les organisateurs du festival pour leurs efforts visant "la sauvegarde et la promotion des énormes potentialités culturelles et écologiques du Delta du Saloum".

Le ministre gambien de la Culture et du Tourisme, Amath Ba, a de son côté magnifié ce festival, qui selon lui contribue à raffermir "les relations fraternelles entre le Sénégal et la Gambie". Le député-maire de Toubacouta, Pape Seydou Dianko, s'est réjoui de la "réussite" de cette édition de "Niumi Badiya". "Ce festival est une réussite parfaite dans la mesure où il promeut le développement économique de Toubacouta, mais également rend dynamique et compétitif le territoire, à travers la culture et le tourisme", a indiqué M. Dianko.

La sixième édition du festival "Niumi Badiya" (27-29) a été célébrée dans la sobriété, à cause du deuil national décrété par le président Macky Sall, suite au décès des onze bébés à l'hôpital Abdoul Aziz Sy Dabakh de Tivaouane (Thiès). Les activités de cette édition ont été marquée par des panels autour du thème central : "Aménagement culturel et développement des territoires et des zones de mangrove : quels rôles pour les industries culturelles créatives et touristiques ?" Des autorités administratives, des maires de communes du département de Foundiougne et de la région de Matam, ainsi que des artistes venus de la Casamance et de la Gambie, ont participé à cet événement culturel.