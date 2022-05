Afrique: Promotion de la pêche et de l'aquaculture durable en Afrique

Les petits pêcheurs, les éleveurs des poissons, les mareyeurs et les autres ouvriers du secteur de la pêche jouent un rôle non-négligeable dans la sécurité alimentaire et dans la lutte contre la pauvreté dans plusieurs pays africains.

Ce secteur, fait cependant face à plusieurs défis à caractère organisationnel. Les experts constatent de plus en plus la rareté des ressources halieutiques, la spoliation des zones des frayeurs et la non-application de la règlementation dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture dans plusieurs nations africaines.

Un autre défi majeur qu'il faut prendre en compte est la pollution des cours d'eaux par les déchets en plastiques et ses conséquences sur la survie des ressources aquatiques. - Quelle est l'importance de l'organisation de la filière de la pêche artisanale et de l'aquaculture durable en Afrique ? -Quel est le rôle que joue la pêche artisanale et les pisciculteurs dans la lutte contre l'insécurité alimentaire dans les pays envoi de développement et quelles sont les menaces auxquelles ce secteur fait face ?

Des plus amples détails dans ce magazine que vous présente Taty DILENGENDJU Mapuku.

