Afrique: Fête des mères - Femme d'Afrique célèbre les Wonderful MOM'S

Que serait-on sans sa maman ? Les nombreuses marques d'attention envers les mamans à l'occasion de la fête des mères sont là pour rappeler à quel point les mamans sont merveilleuses, formidables : elles donnent la vie, aident à l'apprivoiser et à la rendre agréable. A la fois ange-gardien, modèle, source d'inspiration...

C'est à ces mamans merveilleuses, que le magazine Femme d'Afrique du Groupe Fraternité Matin a décidé de rendre hommage à travers son concept des "Wonderful MOM'S" décliné en une soirée inédite, le 25 mai, dans les salons du Golf Hôtel d'Abidjan. Sous le patronage de Mme Nassénéba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, et sous le parrainage du maire de Cocody, M. Jean-Marc Yacé, l'événement a réuni plus d'une centaine femme de tous horizons : Directrices générales d'administrations et d'entreprises privées, hauts cadres, directrices de Pme, présidentes d'associations...Avec comme Vip, Mme la vice-présidente du Sénat, Son Excellence Chantal Fanny à la Une de Femme d'Afrique en kiosques. Une soirée qui a été également embellie par la présence de Miss Côte d'Ivoire et 2ème dauphine Miss Monde 2022, Olivia Yacé dans un rouge sublime des grands soirs...

Ouverte par Valentin Mbougueng, Responsable du Pôle Magazines et Rédacteur en chef de Femme d'Afrique qui a présenté au distingué public le concept Wonderful Mom's, célébration des mères formidables, aimantes et dynamiques au bénéfice de la communauté, la soirée de célébration des femmes formidables a connu son premier acte majeur avec le discours de bienvenue du Directeur général du Groupe Fraternité Matin, M. Abdel Serge Nouho.

" J'aimerais adresser, mes plus sincères félicitations et mes vœux de bonheur à toutes les Mamans qui nous entourent, et qui sont à l'honneur aujourd'hui. Bien que toutes singulières, les Mamans sont unies par cet amour maternel universel, que nous célébrons ce soir. C'est donc avec un immense plaisir que je voudrais remercier toutes les Mamans ici présentes, pour leur dévouement et l'amour qu'elles donnent chaque jour à leurs enfants, et pour leur investissement entier dans les œuvres humanitaires pour le bonheur de la cité et des citoyens ", a commencé M. Nouho qui a ensuite adressé une mention spéciale aux femmes, aux mères distinguées pour leurs engagements multiformes.

Pour cette première édition, une dizaine de mères merveilleuses ont été distinguées par des Trophées Wonderful MOM'S. Au premier rang de celles-ci, Mme la Première dame, Dominique Ouattara, qui a été honorée du Wonderful MOM Lifetime Achievement pour ses oeuvres innombrables de mère engagée pour le bonheur de toutes les mères de Côte d'Ivoire et des enfants d'Afrique.

Une mention spéciale à la ministre Nassénéba Touré, Wonderful MOM, pour récompenser ses actions énergiques en faveur des femmes, de la famille et de l'enfant. SE Mme Chantal Fanny, vice-présidente du Sénat et maire de Kaniasso, Distinguished Wonderful Mom a été retenue par le jury pour le modèle d'excellence qu'elle représente en tant que première femme Vice-Présidente du Sénat au parcours exceptionnel jalonné de travail, de persévérance et de succès, la solidarité et l'entraide.

La Secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre la vie chère, le Dr Ranie-Didice Bah Koné, Mesdames Yolande Yacé, épouse du maire de Cocody et mère de la Miss Côte d'Ivoire et Miss Monde 2e dauphine, Salimata Dembélé Diarra, Geneviève Brou, Laeticia Aphing Kouassi, Marie-Agathe Amoikon, Gisèle Ouéhi Epouse Koffi, Michelle Bah Piardon ont reçu leurs trophées au milieu d'ovations nourries.

Pour avoir porté très haut le flambeau des femmes de Côte d'Ivoire au concours Miss Monde 2022 et pour ses multiples initiatives humanitaires, Miss Olivia Yacé a reçu le trophée Wonderful Miss 2022. Le parrain de la cérémonie, le maire Jean-Marc Yacé, véritable promoteur des compétences féminines au sein de la mairie de Cocody (sur 5 directions, 4 sont tenues par des femmes) s'est vu décerner le Trophée Wonderful Women's Friendly Personality 2022.

Au nom des récipiendaires, Mme Michelle Bah Piardon, présidente du Réseau entrepreneurial des femmes africaines a remercié le magazine Femme d'Afrique et le Groupe Fraternité Matin pour cette initiative louable et promis une forte mobilisation des femmes pour la prochaine édition, en mai 2023.